Réseau Bouygues Télécom : ce forfait 50 Go coûte 7€/mois même après un an

Vous cherchez un forfait 50 Go pas cher avec les appels, SMS et MMS illimités ? Cette offre de Cdiscount Mobile vous tend les bras !

Difficile de s’y retrouver parmi la myriade de forfaits disponibles. Heureusement, la rédaction de Tom’s Guide vous vient en aide en sélectionnant régulièrement les meilleures offres du mois. Vous pouvez également utiliser notre comparateur de forfaits maison en sélectionnant les options dont vous avez besoin. Aujourd’hui, nous attirons votre attention sur une offre concoctée par Cdiscount Mobile qui séduira à coup sûr les mobinautes économes.

Un forfait 50 Go à seulement 7€/mois

Cdiscount Mobile propose actuellement un de ses forfaits 4G à 7 euros par mois. Pour ce prix, vous bénéficierez d’une enveloppe data de 50 Go à utiliser en France métropolitaine. Et vous aurez également le droit à 11 Go de données mobiles dans l’Union européenne et les DOM. Du reste, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine sur le réseau Bouygues Télécom.

Contrairement à d’autres offres dont le prix gonfle la seconde année, cette offre attractive n’augmentera jamais. Autrement dit, vous paierez toujours seulement 7 euros par mois pour en profiter. Ce forfait a également l’avantage d’être sans engagement. À noter qu’il faudra débourser 10 euros pour obtenir votre carte SIM livrée en 48 heures.