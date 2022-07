Réseau Bouygues Telecom : craquez pour ce forfait 40 Go à moins de 5€ !

La quête d’un forfait adapté à vos usages peut se transformer en chemin de croix. À moins que vous disposiez des outils adéquats pour optimiser au maximum votre recherche. Nous vous conseillons notamment de surveiller régulièrement les forfaits mobiles les plus avantageux du mois ou d’arpenter notre comparateur maison de forfaits pour faire un choix éclairé.

Et pour cause, les opérateurs proposent fréquemment des promotions appréciables pour attirer les mobinautes qui ont désormais un choix élargi. Jusqu’au 2 août 2022, Cdiscount Mobile brade son forfait 40 Go. Celui-ci coûte seulement 4,99 euros pendant les douze premiers mois de souscription. Il monte ensuite à 9,99 euros. Notez toutefois qu’il s’agit d’un forfait sans engagement et que vous pouvez donc vous désabonner sans frais si vous ne souhaitez pas payer cette somme après un an.

Forfait Cdiscount Mobile : plus que quelques jours pour profiter de la promo !

Pour rappel, tous les forfaits de Cdiscount Mobile s’appuient sur le réseau Bouygues Telecom. Avec cette offre, vous disposerez d’une enveloppa data de 40 Go en 4G utilisable en France métropolitaine (9 Go dans l’Union européenne et les DOM). Du reste, ce forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités tant en métropole que dans l’UE et les DOM. Détail important, il faut débourser 10 euros pour obtenir sa carte SIM livrée en 48 heures.