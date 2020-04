Resident Evil 3 se transforme en jeu de plateau

La semaine dernière, Capcom a sorti Resident Evil 3, le remake du titre de 1999 Resident Evil 3 : Nemesis. Pour l’instant, l’accueil du jeu vidéo est encore un peu mitigé, mais cela n’empêchera pas l’éditeur de décliner à nouveau son titre sur plateau. Il prépare en effet avec Steamforged Games un jeu intitulé Resident Evil 3: The Board Game.

Crédit : Steamforged Games/Capcom

Les développeurs de Steamforged Games sont déjà à l’origine du jeu de plateau Resident Evil 2, qui est sorti l’année dernière et a rencontré un certain succès. Ce nouveau projet sera lancé via une campagne Kickstarter qui débutera le 28 avril prochain. Au moment de la rédaction de cet article, la page du jeu a déjà attiré près de 4000 abonnés. Au passage de la barre des 2500, ces derniers ont pu débloquer la figurine de Jill Valentine en tenue de biker.

Un jeu de plateau Resident Evil 3 avec une campagne de plus de 19 heures

D’après la description donnée par Steamforged Games, il s’agira évidemment d’un jeu de « survival horror », à la fois solo et coopératif, pour 1 à 4 joueurs. Une campagne de plus de 19 heures ainsi que des scénarios uniques seront disponibles. « Pour survivre, les joueurs doivent gérer soigneusement leurs ressources, prendre des décisions intelligentes et sensées. », poursuit la description. Les joueurs pourront incarner les quatre personnages principaux du jeu, incluant bien sûr Jill Valentine et Carlos Oliviera, et devront échapper au terrible Nemesis.

En attendant la sortie du jeu de plateau, les fans de Resident Evil peuvent retourner à Racoon City dans Resident Evil 3 Remake, disponible depuis vendredi dernier sur PS4, Xbox One et PC.

Source : BLEEDING COOL