Resident Evil a franchi le cap des 100 millions de copies vendues

Resident Evil 3 Remake / Capcom

Capcom vient d’atteindre un objectif symbolique. Ce n’est pas tous les jours qu’une franchise de jeu vidéo atteint les 100 millions de copies vendues. Et c’est encore plus rare quand il s’agit d’une saga de la trempe de Resident Evil. En effet, bien que la qualité de son histoire ne soit plus à prouver, il ne faut pas oublier que ses jeux sont sur le thème moins populaire du survival horror. Les titres Resident Evil ciblent un public appréciant les frissons et les zombies. Au fil des années, la saga a gagné la loyauté des joueurs.

Une popularité qui n’est pas près de perdre de l’ampleur avec l’arrivée du nouvel opus

Capcom a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué de presse. Le studio attribue ce succès aux sorties régulières des jeux Resident Evil, mais aussi aux remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Il a également ajouté que les soldes de son catalogue à l’occasion du lancement d’un nouveau jeu permettent de booster les ventes.

La firme japonaise ne compte pas se reposer sur ses lauriers, bien au contraire. Elle continue à apporter régulièrement du contenu à la version multijoueur de Resident Evil 3, Resident Evil Resistance. Capcom a prévu de belles choses pour l’avenir de la franchise.

Si vous avez regardé la présentation officielle de la PlayStation 5 jeudi dernier ou que vous vous êtes renseigné sur ses jeux à venir, il est fort probable que vous avez entendu parler de Resident Evil Village. C’est en réalité Resident Evil 8 à propos duquel nous avions appris que Leon Kennedy pourrait être de retour dans le rôle principal de la série. Regardez la bande-annonce officielle complètement terrifiante du jeu. Resident Evil Village semble avoir les capacités de devenir une référence des jeux de survival horror sur les consoles next-gen.

Source : Engadget