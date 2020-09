Resident Evil Infinite Darkness : un nouveau film d’animation dévoilé par Netflix

Capture d’écran de la bande-annonce de Resident Evil Infinite Darkness – Crédit : u/WanderIntoWonder / Reddit

Les fans de Resident Evil sont décidément gâtés par Netflix. Alors qu’il a confirmé le mois dernier la production d’une série Resident Evil par Constantin Films, il vient de dévoiler l’existence d’un film d’animation. Pour le géant du streaming vidéo américain, la célèbre franchise de jeux vidéo japonais de type survival horror a beaucoup de potentiel. Il y a quelques heures, les internautes ont été grandement surpris par l’annonce de Netflix Portugal. Celui-ci a effectivement partagé sur son compte Twitter la bande-annonce de Resident Evil Infinite Darkness.

Un film d’animation avec les héros Claire Redfield et Leon S. Kennedy

Bien entendu, le tweet a rapidement été supprimé par Netflix, mais les internautes n’ont pas manqué de sauvegarder la bande-annonce et de la partager sur les réseaux et les forums. La vidéo de la bande-annonce ci-dessous nous vient de Reddit, et plus particulièrement du subreddit dédié à Resident Evil.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Claire Redfield et Leon S. Kennedy seront tous deux au rendez-vous dans ce film d’animation, à la grande satisfaction des fans. Ce sont les héros de Resident Evil 2 qui a eu droit à son remake en 2019. L’horreur et les Zombies ne manqueront pas non plus, bien évidemment. La date de sortie est prévue pour 2021, mais nous n’en savons pas davantage pour le moment.

Enfin, l’annonce de Netflix Portugal n’était sûrement qu’une mauvaise programmation. En effet, Netflix a probablement prévu de dévoiler officiellement Resident Evil Infinite Darkness lors du Tokyo Game Show aujourd’hui. Nous nous attendons également à en découvrir davantage au sujet de Resident Evil Village, le prochain opus de la franchise de jeux vidéo qui avait franchi le cap des 100 millions de copies vendues.

Source : IGN