Resident Evil : le casting du reboot est annoncé

Outre le projet de série de Netflix, la série Resident Evil va également arriver sur grand écran. Le projet sera dirigé par le réalisateur Johannes Roberts, qui a fait son choix au sujet des personnages principaux de ce reboot. La série mythique de jeux vidéo continue donc son chemin au cinéma.

Resident Evil : Le Chapitre Final. Crédits : Constantin Films/David Films/Impact Pictures

Depuis l’annonce du choix de Johannes Roberts pour réaliser le film, aucune information n’avait filtré sur le prochain Resident Evil. Aujourd’hui, on en sait enfin un peu plus avec le casting des personnages de la série qui seront présents. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le film s’annonce épique avec la présence de la plupart des héros de la série.

Un casting épique qui va faire plaisir aux fans originels de Resident Evil

Jill Valentine, l’héroïne du premier Resident Evil et de Resident Evil 3, et jouée par Sienna Guillory, sera cette fois-ci interprétée par Hannah John-Kamen. Claire et Chris Redfield seront également présents, respectivement représentés par Kaya Scolderlario et Robbie Amell. Leon S. Kennedy, quatrième héros et également un personnage iconique de la saga, sera lui aussi de la partie. Il sera interprété par Avan Jogia. Du côté des antagonistes, Albert Wesker, le méchant principal de la saga, sera interprété par Tom Hopper, bien connu après son rôle dans Umbrella Academy. William Birkin sera lui joué par Neal McDonough.

Ce casting montre que Johannes Roberts cherche bien à effectuer un retour aux bases de la saga, ce qui semble se vérifier avec le synopsis. En effet, le scénario signera un retour aux origines puisqu’on retournera en 1998, avant le commencement de l’épidémie répandue par Umbrella Corporation. « Avec ce film, je voulais vraiment retourner aux deux premiers jeux et recréer l’expérience terrifiante et viscérale que j’ai eu la première fois que j’y ai joué », déclare Robert Kulzer, le producteur. Le style de Johannes Roberts, plutôt orienté horreur qu’action, semble en effet en accord avec cette idée de retour aux sources. Le film est attendu pour 2021 dans les salles, sans plus de précisions.

Source : Screenrant