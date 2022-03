Resident Evil : Netflix révèle la date de sortie et trois affiches de la série live-action

Netflix vient de dévoiler la date de sortie et trois affiches de la série Resident Evil en live-action. La bande-annonce n’a pas encore été partagée, mais les fans se réjouiront de savoir que la série sera diffusée cet été.

La nouvelle adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo d’horreur de Capcom sera bientôt disponible. La série live-action de Netflix n’est pas à confondre avec la série d’animation Resident Evil : Infinite Darkness sortie sur Netflix l’été dernier ou même avec le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City sorti au cinéma il y a quelques mois. Netflix a annoncé sur Twitter que la série live-action Resident Evil sera diffusée à partir du 14 juillet.

Affiche de la série Resident Evil – Crédit : Netflix

Le géant des plateformes de streaming en a profité pour partager trois affiches inédites de la série. Ces images ne montrent pas les personnages, mais nous mettent déjà dans l’atmosphère horrifique de Resident Evil. La bande-annonce n’a pas encore été dévoilée, mais les fans sont déjà très impatients de découvrir l’ambiance de New Raccoon City et les zombies en prises de vues réelles.

La série Resident Evil en live-action suivra les deux filles d’Albert Wesker à New Raccoon City

Voici le synopsis de la série Resident Evil de Netflix : « 14 ans après qu’un virus mortel ait provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker se bat pour sa survie dans un monde envahi par les créatures infectées et folles assoiffées de sang. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les relations effrayantes de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie ». Nous n’en savons pas plus pour le moment.

Evil has Evolved.



The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022

Le casting a d’ailleurs été officialisé depuis l’année dernière. Albert Wesker sera donc interprété par Lance Reddik (John Wick). On retrouvera aussi les acteurs Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. La première saison de la série Resident Evil sera composée de huit épisodes et dirigée par le showrunner Andrew Dabb.

Enfin, la série Netflix ne devrait pas avoir de lien avec les précédentes adaptations de Resident Evil, mais cela n’a pas encore été confirmé. Nous ne savons donc pas si des personnages emblématiques de la franchise feront une apparition dans la série live-action. Quoi qu’il en soit, les téléspectateurs pourront (re)découvrir l’univers de Resident Evil dès le 14 juillet sur Netflix.

