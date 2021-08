Resident Evil : premières photos pour le remake en live-action

Resident Evil : Welcome to Raccoon City dévoile ses premières images. Une adaptation en live-action très attendue.

Une adaptation réussie ? – Crédit : IGN/Screen Gems

Netflix a récemment dévoilé son calendrier pour septembre 2021. Au programme, un tas de nouveautés attendues, aussi bien des films que des séries, documentaires… Mais les prochains mois seront également chargés avec l’adaptation prochaine de Cowboy Bepop en live-action. Dans le même esprit, une série Resident Evil est prévue, basée sur la franchise de Capcom. Mais un long-métrage est aussi au programme, appelé Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Une nouvelle adaptation en live-action livrant ses premières photos. On aperçoit des personnages emblématiques comme Albert Wesker, Jill Valentine ou encore Chris Redfield.

Un nouvelle adaptation après les films de Paul W.S. Anderson

Une équipe de personnages connus – Crédit : IGN/Screen Gems

Beaucoup de fans de Resident Evil veulent oublier les adaptations de Paul W.S. Anderson. Dans cette nouvelle version, la fidélité à l’œuvre de base semble au rendez-vous avec trois premières photos révélant l’esthétique du long-métrage en live-action.

Prévu pour le 24 novembre prochain, Resident Evil: Welcome to Raccoon City met en scène plusieurs personnages emblématiques. On aperçoit notamment Leon Scott Kennedy (Resident Evil 2 et 4), joué par Avan Jogia en tenue de policier. Claire Redfield (Resident Evil : Code Veronica) est incarnée par Kaya Scodelario (Skins) avec sa célèbre veste rouge. Pour le reste, on voit Tom Hopper, Nathan Dales, Hannah John-Kamen ou encore Chris Redfield. Ces derniers jouent respectivement Albert Wesker, Brad Vickers, Jill Valentine et Chris Redfield. Les lieux sont le célèbre manoir Spencer du premier jeu.

Un synopsis dévoilé pour l’occasion

Lisa Trevor est présente – Crédit : IGN/Screen Gems

La troisième photo nous dévoile Lisa Trevor, jouée par Marina Mazepa. Une femme déformée et monstrueuse également apparue dans le premier jeu. Il s’agit de la fille de l’architecte du manoir Spencer, utilisée lors d’expérimentation menée par Umbrella Corporation dans le laboratoire Arklay.

Autrefois le siège du géant pharmaceutique en plein essor Umbrella Corporation, Raccoon City est désormais une ville du Midwest en voie de disparition. L’exode de la société a laissé la ville en difficulté… avec une grande menace en surface. Lorsque le mal se déchaîne, les habitants de la ville sont changés à jamais. Un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella Corporation et passer la nuit.

Reste à savoir si cette adaptation sera réussie.

Crédit : ComicBook