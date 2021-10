Resident Evil : second trailer pour l’adaptation ciné du survival horror

En marge de sa sortie, Resident Evil : Welcome to Raccoon City dévoile un second trailer !

Resident Evil se dévoile un peu plus – Crédit : IGN/Screen Gems

Resident Evil effectue un retour triomphal. Retour amorcé par l’excellent Resident Evil 7, réinventant totalement la formule tout en gardant les éléments populaires. Capcom lance ensuite les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 tandis que son dernier épisode, Resident Evil Village, cartonne. Et alors qu’une série se prépare chez Netflix avec des informations dévoilées, un reboot cinématographique arrive en novembre. Appelé Resident Evil : Welcome to Raccoon City, le film dévoile un second trailer après le premier, déjà très sanglant.

On prend les ingrédients de la franchise !

Resident Evil promet d’être respectueux de la mythologie après les films de Paul W.S. Anderson, peu appréciés par les fans. Ce second trailer présente certains éléments cultes parmi lesquels l’introduction de Resident Evil 2, lorsque Claire Redfield fait un bout de chemin avec un routier. L’homme percute alors une zombie alors qu’il se rend à Raccoon City, lieu de l’infection.

On retrouve d’autres ingrédients de Resident Evil. Les lickers, les chiens zombies, Lisa Trevor, le Manoir Spencer, le commissariat de Raccoon City, etc.

Ce nouveau chapitre de la saga RESIDENT EVIL, situé en 1998, dévoile enfin les secrets du manoir Spencer et de la ville qui fut autrefois le siège florissant du géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Depuis le départ de la toute-puissante entreprise, Raccoon City a sombré jusqu’à la ruine, et une menace terrible se terre au plus profond de ses entrailles. Lorsque le mal se réveille en semant l’horreur, un petit groupe de survivants va unir ses forces pour tenter de découvrir la vérité sur Umbrella, en espérant voir le bout de la nuit…

Ces images prouvent que la production se veut plus respectueuse du matériau d’origine. Exit l’histoire d’Alice chez Paul W.S. Anderson et autres changements douteux (comme l’histoire de Némésis). Resident Evil : Welcome to Raccoon City veut bien faire les choses. Peu étonnant lorsque l’on sait que les adaptations respectueuses connaissent un vrai succès. On pense à la série Castlevania, l’adaptation en film de Sonic ou encore le futur film Mario.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City arrive le 24 novembre au cinéma.