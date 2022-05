Resident Evil : voici (enfin) le premier teaser horrifique de la série Netflix

Des zombies toujours aussi assoiffés de sang – Crédit : Netflix

En mars dernier, trois affiches de la série Resident Evil avaient été dévoilées par Netflix. Un os à ronger qui n’avait pas satisfait les fans de la franchise, trop impatients de découvrir les premières images de ce programme en live-action très prometteur. Celui-ci sera diffusé dès le 14 juillet prochain sur la plateforme au N rouge. Huit épisodes d’une heure sont prévus.

D’après le synopsis, l’intrigue de cette future série horrifique se développera en 2036. Soit 14 ans après le début de l’apocalypse provoqué par le virus-t- et ses autres itérations. Nous y suivrons Jade Wesker qui n’est autre la fille d’Albert Wesker, l’un des antagonistes centrales du jeu. Celle-ci s’efforce de survivre dans un monde infesté de zombies sans foi ni loi. « Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les relations effrayantes de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie », révèle le synopsis.

Resident Evil la série : des zombies encore plus féroces à craindre

« Le mal a évolué », prévient la première bande-annonce, laissant entrevoir des nuées de zombies et autres créatures infectées. Cris terrifiées et affrontements survoltés seront visiblement au rendez-vous dans cette énième adaptation qui semble être à cheval sur deux chronologies différentes. Notez que ce programme devrait largement se distinguer du film Welcome to Raccoon City sorti en 2021 et de la série animée Resident Evil Infinite Darkness diffusée sur le N rouge.

Outre le logo d’Umbrella Corporation, qui apparaît à plusieurs reprises, les joueurs de Resident Evil trouveront également de nombreux easter eggs disséminés dans la bande-annonce. N’hésitez pas à nous les signaler dans l’espace commentaires !

Mais quid du casting de la série Resident Evil ? On retrouvera notamment à l’écran Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. Ces derniers ont été chapeautés par le showrunner Andrew Dabb (Supernatural).