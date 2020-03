Restez chez vous, Pokémon GO vous laissera bientôt mener des raids depuis votre canapé

Une nouvelle mise à jour de Pokémon Go va vous permettre de profiter encore plus des fonctionnalités du jeu, tout en restant à la maison. Niantic a annoncé que l’on pourrait notamment mener des raids depuis son salon.

Avec les règles de distanciation sociale qui se durcissent un peu partout dans le monde, les jeux vidéo sont devenus une des activités privilégiées de cette période de confinement. Pour continuer à attirer les joueurs, les titres habituellement conçus pour des parties à l’extérieur n’ont donc pas le choix que de s’adapter à la situation.

Et le développeur de Pokémon GO Niantic n’a pas perdu de temps pour proposer des nouvelles règles spéciales confinement. Une première mise à jour du 13 mars dernier a réduit la distance à parcourir pour capturer des nouveaux Pokémons. Le taux d’apparition des créatures a été doublé et le temps d’éclosion est devenu également plus rapide.

Pokémon GO s’adapte un peu plus à la crise pandémique

À peine quelques semaines plus tard, c’est maintenant près de la moitié de la population mondiale qui est confinée à la maison. Niantic a donc jugé que de nouvelles modifications étaient nécessaires pour pouvoir permettre aux joueurs de profiter pleinement de Pokémon GO. Le mode Adventure Sync va donc être amélioré pour que les moindres déplacements, y compris monter des escaliers, puissent être pris en compte.

La mise à jour va également faciliter le lien social entre les joueurs en leur permettant de participer à des raids depuis leur domicile, annonce Niantic. Enfin, les développeurs travaillent également sur une future option qui permettra de « visiter virtuellement et partager des souvenirs de leurs endroits préférés dans le monde réel ». Niantic conclut son annonce en rappelant à tous l’importance de faire notre part pour « sauver des vies ».

Pour certains joueurs, ce message ne semble pas avoir encore été bien compris. La semaine dernière, un espagnol de 77 ans a en effet été arrêté par la police alors qu’il arpentait les rues de Madrid à la recherche de Pokémons.

