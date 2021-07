Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch passe à moins de 60 €

Chez Amazon, le jeu Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch bénéficie d’une remise et passe de 82,99 € à 59,98 €.

Si vous souhaitez faire du sport tout en vous amusant, le jeu Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch est parfait. Certes son prix de départ de 82,99 € peut vous freiner mais grâce à cette promotion de 28 % son prix passe à 59,98 €. Autant dire que vous n’avez plus d’excuse pour vous y mettre.

Le jeu Ring Fit Adventure sur Switch est en promo chez Amazon

Pour une fois, voici un jeu vidéo qui va vous faire bouger et griller des calories. En effet avec Ring Fit et son anneau vous allez pouvoir partir à l’aventure tout en transpirant. En effet, pour avancer dans les niveaux il va falloir mouiller votre t-shirt et enchaîner les mouvements sportifs. A la fin de chaque exercice, vous découvrirez votre rythme cardiaque mais aussi le nombre de calories brulées. Voici un jeu qui va vous faire aimer le sport !

Le jeu Ring Fit Adventure propose plusieurs modes différents, dans la catégorie « jeu rapide » vous allez pouvoir vous entraîner grâce à une série d’exercices classiques, mais aussi avec des minis-jeux. Dans le mode custom, à vous de choisir vos exercices par rapport aux parties du corps que vous souhaitez travailler.

Le jeu est livré avec le ring con dans lequel il faudra intégrer le JoyCon de droite et la leg strap dans lequel il faudra placer le JoyCon de gauche. Ready ? Go !