Ring Video Doorbell 3 Plus : la sonnette connectée passe au prix réduit de 149,99 €

Bénéficiez vite d’une belle réduction de 25 % chez Boulanger pour acheter la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 Plus. Son prix passe de 199,99 € à 149,99 €.

Sonnette Ring Video Doorbell 3 Plus : baisse de prix de 50 €

Cette sonnette connectée possède plusieurs fonctions, elle sert bien évidemment de sonnette mais grâce à sa caméra intégrée vous allez pouvoir surveiller votre entrée. Pourvue d’un capteur de mouvement et d’une vision nocturne vous saurez forcément qui se trouve devant votre porte et ce à n’importe quelle heure, un bon moyen pour vous rassurer lors de vos déplacements plus ou moins longs.

Grâce au système audio bidirectionnel vous pourrez également communiquer avec les personnes qui se trouvent devant chez vous. Une option pratique lorsque le livreur vient toquer chez vous pendant votre absence, en effet grâce au wifi et à votre smartphone vous pourrez lui communiquer vos instructions.

Son design high-tech et moderne donnera une touche de modernité à votre maison et sa batterie est amovible et rechargeable facilement. La sonnette est compatible avec Alexa vous aurez la possibilité de la relier à l’assistant vocal et aussi à vos autres appareils Ring. Toutefois si vous avez un doute sur les performances de ce modèle pensez à consulter notre comparatif des sonnettes connectées.

Avec Boulanger vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour la livraison puisque vous pourrez retirer directement votre colis dans votre magasin Boulanger le plus proche.