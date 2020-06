Rivian publie 4 vidéos pour montrer de quoi son pick-up électrique R1T est capable

Alors que le marché des pick-ups est l’un des plus importants aux États-Unis, il n’existe encore aucun modèle électrique en vente. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir un grand nombre de candidats en lisse, Fully Charged avait même dressé son top 10.

Crédits : Rivian

Aussi à l’aise sur la route qu’en tout-terrain ?

Bien sûr, le plus attendu est le Cybertruck, le pick-up de Tesla aux performances qu’Elon Musk nous promet aussi incroyables que son design. Malgré 650 000 précommandes enregistrées, tout le monde n’est pas enthousiaste. Non seulement ses lignes rétrofuturistes devraient arrêter plus d’un acheteur, mais son gabarit qui rentre à peine dans un garage standard risque bien aussi de lui faire perdre des clients. C’est ainsi que Rivian compte tirer son épingle du jeu.

Si les lignes de ce R1T sont résolument modernes, elles sont aussi beaucoup plus traditionnelles. On reconnait en effet immédiatement la forme du pick-up habituel avec son plateau à l’arrière. L’idée de Rivian est de fournir un véhicule qui soit aussi capable sur la route qu’en dehors. Et si l’on en croit les vidéos tournées dans le désert de l’Arizona que l’entreprise vient de publier, on peut dire que le pari semble réussi.

Grâce à ses 4 moteurs indépendants de 147 kW et à ses 35,5 cm de garde au sol, on savait le R1T capable de faire demi-tour sur place sur terrain meuble. On le sait maintenant capable de franchissement d’obstacles de belle taille avec un angle que le constructeur promet de 45% au moins. Il faudra toutefois encore un peu de patience pour mettre la main sur ce pick-up, la production devrait démarrer à la fin de l’année. Il coutera 61 500 euros dans sa version de base. L’Europe devra attendre au mieux 2021 pour voir les premières livraisons.

Source : Rivian