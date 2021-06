Rob Zombie prépare un reboot du sitcom Les Monstres

Il aura fallu un vingtaine d’années à Rob Zombie pour réaliser son rêve ! Mais ça y’est : le réalisateur confirme qu’il passera une nouvelle fois derrière la caméra pour adapter la célèbre série Les Monstres sur écran géant. Programme phare des années 60 et concurrent direct de La Famille Addams, Les Monstres met en scène une petite tribu pas comme les autres. Vampires, goules et loups-garou s’apprêtent donc à revenir d’outre-tombe pour la plus grande joie des fans du monde entier.

Les Monstres sont de retour ! – Crédit : CBS

“Attention aux furoncles et aux goules ! Les rumeurs sont vraies ! Mon prochain projet de film sera celui que je poursuis depuis 20 ans ! THE MUNSTERS !” annonce ainsi fièrement Rob Zombie sur son compte Instagram.

Les Monstres sont de retour !

Après quelques téléfilms tombés dans l’oubli et une court dessin-animé, la série va enfin renaître de ses cendres. Côté casting, les choses se précisent déjà. Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillips incarneront Lily et Herman Munster. Le public retrouvera également Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge Garcia et Cassandra (Elvira) Peterson.

Le tournage est sur le point de démarrer, du côté de Budapest. Selon les dernières informations, cette nouvelle production devrait s’offrir les services de Peacock, la plateforme de streaming appartenant à NBC. Mais la concurrence promet d’être rude ! En effet, Netflix compte bien répliquer rapidement avec le lancement de Wednesday, une nouvelle série sur La Famille Addams, réalisée par Tim Burton lui-même !

Coté scénario, on ne sait pas encore si l’histoire sera 100% originale ou si elle reprendra des éléments clés de l’arc narratif développé par la série source. Rob Zombie préfère jouer la carte du mystère et il a bien raison ! Le réalisateur est passionné par cet univers si particulier. Il a récemment rejoint Butch Patrick, dans le cadre d’un bonus audio plutôt jouissif de Frankenstein et Les Faux-Monnayeurs. Tout cela en sortant son nouvel album studio.

Aucune date de sortie n’est pour l’heure avancée, mais le projet devrait se dévoiler au grand public en 2022. Alors qui du remake de La Famille Addams ou des Monstres aura les honneurs du public ? Réponse dans quelques mois !

Source : We got This Covered

