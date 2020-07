Robert Downey Jr. bientôt de retour sous la caméra des réalisateurs d’Endgame

Robert Downey Jr. sera bientôt à l’affiche d’un nouveau film des frères Russo. Les réalisateurs d’Infinity War et Endgame ont éga;ement des projets en cours avec d’autres acteurs de la maison Marvel.

La carrière du Tony Stark de Robert Downey Jr. a pris fin dans Endgame, mais l’acteur star de la saga est très occupé. On ne le reverra sans doute pas chez Marvel, mais il devrait bientôt collaborer à nouveau avec Joe et Anthony Russo, réalisateurs de Captain America: Civil War et des deux derniers Avengers.

Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, Joe Russo a en effet révélé que lui et son frère étaient en discussion avec Downey Jr. pour travailler ensemble sur un nouveau film. Le réalisateur n’a pas précisé la nature du long-métrage évoqué ni de date de sortie. Il a cependant indiqué que le projet débuterait dans « pas longtemps ».

D’autres projets avec la famille Marvel

Robert Downey Jr. n’est pas le seul acteur des Avengers à continuer à travailler avec les frères Russo. Le duo termine en effet la réalisation de Cherry, dans lequel on retrouvera Tom Holland, alias Spider-Man. Joe Russo a également évoqué un projet avec Chris Evans, qui incarne Captain America chez Marvel. Après le succès de leur récent film Netflix Extraction, les frères souhaitent aussi collaborer à nouveau avec Chris Hemsworth. Russo a même indiqué l’existence de deux projets avec l’interprète de Thor.

Après plus d’une décennie à travailler ensemble, les acteurs de la saga Avengers forment maintenant une vraie famille Marvel, tel que le souligne Joe Russo. « Nous aimons notre famille, notre famille Marvel. Nous passons tous beaucoup de temps ensemble, avons beaucoup ri ensemble. Nous aimons travailler ensemble et c’est une priorité pour mon frère et moi. ».

Réunir les membres de la famille Marvel dans un film est également une recette idéale pour attirer le public. Un nouveau long-métrage avec Robert Downey Jr., l’acteur le plus populaire de la saga Avengers, est sans aucun doute la garantie d’un succès en salles. En attendant, on retrouvera bientôt l’interprète de Tony Stark dans Sherlock Holmes 3, dont la sortie est prévue pour fin 2020.

Marvel : un nouvel Iron Man introduit dans l’adaptation de Secret Wars

Source : We got this covered