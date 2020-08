Robert Downey Jr. (Iron Man) souhaiterait rejoindre Star Trek

Robert Downey Jr. pourrait rejoindre Star Trek – Crédit : Marvel Studios

Considérée comme une franchise de science-fiction majeure, Star Trek un véritable monument pour des millions de fans à travers le monde. Une franchise aux nombreuses séries, comme Picard, qui aura été largement influencé par son interprète, Patrick Stewart, et autres films de la franchise cinématographique de J. J. Abrams. Une franchise si populaire que, d’après certaines rumeurs, Brie Larson (Captain Marvel) serait courtisée par la Paramount pour rejoindre le prochain opus. Et aujourd’hui, Wegotthiscovered nous révèle que Robert Downey Jr., éternel Tony Stark du MCU, souhaiterait à son tour rejoindre Star Trek !

Après Iron Man, une nouvelle franchise à gros budget pour Robert Downey Jr. ?

Iron Man n’est plus. Du moins, le personnage a donné sa vie pour la survie de l’Humanité dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming en 16-Bit. Autant dire que l’agenda de Robert Downey Jr. s’est un peu vidé pour les prochaines années, l’occasion pour lui de se tourner vers de nouveaux projets ambitieux.

Selon Wegotthiscovered, le prochain en date serait de rejoindre la franchise cinématographique Star Trek, actuellement en pause et sans plans précis pour le futur. Toujours basée sur la même source, cette envie viendrait du fait que Robert Downey Jr. est proche de J. J. Abrams, producteur de la franchise de science-fiction et réalisateur de Star Trek (2009), puis Star Trek Into Darkness. L’homme est également à la production de Star Trek : Sans limites, avec sa société Bad Robot Production, dirigé par Justin Lin.

Sans oublier que J. J. Abrams est très proche de Disney, qui produit le MCU dans lequel joue Robert Downey Jr., en réalisant et produisant Le Réveil de la Force et L’Ascension de Skywalker, deux films Star Wars de la firme aux grandes oreilles. Autant de connexions qui justifient la proximité entre le cinéaste et l’interprète de Tony Stark.

Iron Man sera bien présent dans Black Widow

Black Widow fera bien intervenir Tony Stark – Crédit : Marvel Studios

Sans le MCU, qui représente une énorme morceau de sa carrière depuis dix ans, Robert Downey Jr. a tout le loisir de choisir ses prochains projets. Mais ce n’est pas pour autant que Tony Stark n’est plus, au cinéma. Robert Downey Jr. sera bien présent dans Black Widow, se déroulant avant Endgame. Iron Man aurait même un rôle majeur puisque, selon certaines théories, le milliardaire est à l’origine du grand méchant de ce premier film de la Phase 4 du MCU, Taskmaster.

