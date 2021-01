Roccat : un pack clavier Suora + souris Kain 100 + tapis Sense Vital Force Mid à 79,97 €

Chez Rueducommerce profitez de ce bon plan comprenant un clavier, une souris et un tapis Roccat pour seulement 79,97€.

Si vous n’êtes pas encore équipés pour jouer sur PC c’est le moment de profiter de cette offre très alléchante chez Rueducommerce. Pour seulement 79,97€ vous allez pouvoir acheter un pack complet comprenant un clavier, une souris ainsi que son tapis.

Avant de vous lancer voici toutefois quelques détails qui vont certainement vous permettre de prendre votre décision et surtout de savoir si ces produits correspondront bien évidemment à vos besoins.

Un pack clavier/souris de très bonne facture

Le clavier Suora est conçu sans coque pour un design agressif et sobre, il s’adressera surtout aux puristes, le tout en toute sobriété. Pas de bordures, pas de touche de pouces et pas de repose-paume, autant dire pas de chichi, l’essentiel est là : un support en aluminium résistant et robuste, agréable toutefois avec ses 11 niveaux de luminosité paramétrables. Détail qui a son importance, s’il est performant, le Suora a la fâcheuse tendance d’être bruyant.

Concernant la souris Kain 100, elle est dotée d’un revêtement anti-usure hybride qui vous permettra de conserver une prise en main ferme durant vos sessions de jeu. Confortable et surtout efficace vos clics seront les premiers enregistrés. Avec un câble USB tressé d’une longueur de 1.8 m et attention pas ambidextre.

Le tapis de souris gaming Roccat et son revêtement hybride haute précision vous permettra de réagir à vitesse éclair tout en offrant une surface confortable pour poser votre poignet. Surface : 400 x 280 mm / 850 x 330mm avec une épaisseur de seulement 2mm.

Le pack complet avec son clavier + la souris + le tapis est donc affiché à 79,97€ chez Rueducommerce, surtout ne perdez pas de temps car il s’agit d’une vente flash qui prendra fin ce dimanche.