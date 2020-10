Rolls-Royce utilise des dessins d’enfants pour conceptualiser des voitures du futur

Au final, l’équipe de conception de Rolls-Royce a fini par choisir quatre gagnants et trois participations très remarquées parmi plus de 5 000 participants.

Concept Glow – Crédit : Rolls-Royce

Rolls-Royce a sélectionné quatre lauréats pour son concours Young Designer Competition après avoir reçu plus de 5 000 candidatures provenant de plus de 80 pays. En guise de prix, ces enfants vont pouvoir profiter d’un trajet en voiture avec chauffeur avec leur meilleur ami dans une Rolls-Royce pour aller à l’école. Les 4 gagnants viennent de France, de Chine, du Japon et de Hongrie.

Il y a quelques années, Rolls-Royce avait dévoilé un concept de voiture pour promener son chien. Plus récemment, le constructeur automobile a présenté l’avion électrique le plus rapide au monde.

Rolls-Royce a remercié tous les participants, et a expliqué comment les gagnants ont été choisis. « Les créations qui se sont distinguées pour nous étaient celles qui montraient une réelle profondeur de pensée, d’effort et d’expression, et qui incorporaient beaucoup de détails différents. Les participants gagnants n’ont pas seulement dessiné « la plus belle voiture » : ils ont créé des expériences étonnantes qui ont montré la liberté de leur imagination, sans être entravés par des contraintes physiques du monde réel. », a déclaré Torsten Müller-Ötvös, directeur général de Rolls-Royce Motor Cars.

Rolls-Royce a conceptualisé les dessins des gagnants

L’équipe de conception de Rolls-Royce a décidé de conceptualiser les dessins des vainqueurs, et les a partagés sur la page du concours. Il est très intéressant d’observer les différences entre les dessins des enfants et les rendus réalisés par les professionnels, qui diffèrent légèrement du dessin d’origine.

Les gagnants du concours sont les 4 dessins présents dans cet article, le Bluebird II, The Capsule, Turtle Car et Glow. 3 autres dessins, Bolt, Prosperity et House of Esperanto ont également reçu de nombreuses félicitations.

Turtle Car – Crédit : Rolls-Royce

Bluebird II – Crédit : Rolls-Royce

The Capsule – Crédit : Rolls-Royce

Source : Rolls-Royce