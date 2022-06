Rue du Commerce casse le prix des PC Asus et propose un Vivobook 14” à -150€

Voir toutes les offres Asus chez Rue du Commerce

Ce sont les soldes d’été chez Rue du Commerce et pour l’occasion, l’enseigne vous propose de nombreuses réductions sur une large sélection de PC portables Asus. Et parmi toutes les offres, nous en avons trouvé une qui pourrait particulièrement vous intéresser : un Vivobook 14” à prix cassé !

En vous rendant dès maintenant chez Rue du Commerce, vous pouvez en effet profiter d’une réduction de -150€ sur l’ordinateur portable. Celui-ci est ainsi disponible pour seulement 499,99€ au lieu de 649,99€. Vous profitez d’une remise exceptionnelle et d’un ordinateur très performant.

Le Vivobook 14” propose en effet un processeur Intel Core i5-10210U, accompagné d’une carte graphique NVIDIA et de 8Go de RAM. L’ordinateur est ainsi parfait pour faire de la bureautique, mais aussi pour regarder du streaming et jouer à des jeux vidéo en ligne. Il peut tout supporter ou presque grâce à son taux de rafraîchissement de 60Hz. Il vous fait également bénéficier d’un écran NanoEdge avec un grand angle de 178°, d’une résolution Full HD et d’un revêtement anti-reflet.

Vivobook et Zenbook Duo : toutes les offres Asus pour les soldes chez Rue du Commerce

Rue du Commerce ne se contente pas de casser le prix d’un seul PC portable. L’enseigne vous propose en effet de nombreux autres modèles de PC Asus à prix mini. Et parmi tous les modèles proposés, on a aussi remarqué le PC Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T à seulement 699,99€.

Avec ce Zenbook Duo, vous profitez d’un PC portable spécialement conçu pour les créatifs et ceux qui recherchent un outil pour booster leur productivité. Le PC portable possède une particularité très intéressante : un écran tactile secondaire, le Screenpad+. Sur sa fiche technique, on trouve également un écran LCD de 14 pouces, un taux de rafraîchissement de 60Hz, un processeur Intel Core i5-10210U et un affichage antireflet.

Pendant les soldes d’été, vous pouvez également profiter des offres suivantes :

-33% sur le Zenbook UM425QA-KI157W à 999,99€ au lieu de 1499,99€.

-22% sur le Vivobook S712EA-AU028T à 699,99€ au lieu de 900€.

-20% sur le Vivobook R702MA-BX237W à 399,99€ au lieu de 499,99€.

-36% sur le Vivobook S515JA-BQ2336W à 699,99€ au lieu de 1099,99€.

-20% sur le Vivobook R515EA-BQ946T à 479,99€ au lieu de 599,99€.

-17% sur le Zenbook Duo UX482EG-KA218T à 999,99€ au lieu de 1199,99€.

Le Vivobook OLED S533EA-L12433W à 949,99€.

Le Zenbook S UX393EA-HK025T à 999,99€.

-27% sur le Vivobook R415EA-EK1155W à 399,99€ au lieu de 549,99€.

Pour profiter de l’une de ces offres et bien d’autres encore, rendez-vous vite chez Rue du Commerce avant la fin des soldes d’été !

