Les Russes trahis par leurs smartphones, The Witcher 3 next-gen se fait attendre, une Mercedes Vision EQXX très endurante, c’est le récap

Les smartphones des soldats russes donnent des informations précieuses aux Ukrainiens (et vice-versa), The Witcher 3 n’est pas près de sortir sur PS5 et Xbox Series, l’autonomie monstre de la Mercedes-Benz Vision EQXX, voici le récap’ !

En Ukraine, des informations stratégiques sont interceptées grâce aux smartphones des militaires. Côté gaming, la sortie du patch PS5/Xbox Series de The Witcher 3 a été reporté sine die. Enfin, la Mercedes-Benz Vision EQXX a fait l’étalage de son autonomie impressionnante. Place au récapitulatif !

Ukraine : les smartphones révèlent des secrets militaires

En Ukraine, les soldats ukrainiens comme les Russes continuent d’utiliser leurs smartphones. Pourtant, cette pratique est loin d’être anodine. L’armée ukrainienne a notamment réussi à intercepter des communications et des informations capitales sur les mouvements de l’ennemi et les instructions de l’état-major. De leurs côté, les forces du Kremlin parviennent également à collecter des données stratégiques par ce biais.

Les smartphones changent la guerre – Crédits : Unsplash



The Witcher 3 : pour le patch next-gen, il faudra repasser !

Certains joueurs attendent frénétiquement la sortie du patch next-gen de The Witcher 3 : WIld Hunt. Et pour cause, ils souhaitent ardemment arpenter les contrées du jeu avec la plus-value de la PS5 ou des Xbox Series X/S. Mauvaise nouvelle, ces moutures survitaminées ne sortiront pas de sitôt alors qu’on les attendait au cours du premier semestre. Espérons que le studio dévoile une fenêtre de sortie prochainement.

The Witcher 3 : Wild Hunt – Crédit : CD Projekt RED

Mercedes Vision EQXX : une endurance folle confirmée

Lors de sa présentation, Mercedes avait assuré que sa Vision EQXX pourrait tenir la route pendant 1000 km. Une autonomie impressionnante par rapport aux autres voitures électriques du marché. Et pour étayer son propos, le constructeur a réalisé un test grandeur nature. Conduite entre Sindelfingen et Cassis (soit un peu plus de 1000 bornes), la Vision EQXX a réussi à atteindre sa destination en puisant dans une seule charge. Et il lui en restait encore un peu en réserve !

