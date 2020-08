Ryan Reynolds lance son propre service de streaming

Ryan Reynolds a créé sa propre plateforme de streaming, appelée Mint Mobile Plus. Elle ne propose qu’un seul et unique film, présent dans chacune des catégories du service.

Crédit : Alliance Atlantis Communications

Faute de pouvoir retrouver les plateaux de tournage, Ryan Reynolds a trouvé d’autres moyens d’occuper son temps sur la toile. Le mois dernier, la star teasait les fans au sujet de Deadpool 3, en publiant un montage vidéo célébrant l’anniversaire de la fuite de la séquence test de la Fox. Cette semaine, Reynols lance un vrai/faux service de streaming. Sur son compte Twitter, l’acteur invite ses fans à visiter la page MintMobilePlus.com. Car selon lui, « Toute entreprise de tech a besoin d’un service de streaming ». Le message est accompagné d’un trailer du film Foolproof. Ce long-métrage de 2003, dont peu se souviennent aujourd’hui, est en effet le seul contenu offert sur la plateforme.

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020

Mais le service fonctionne comme un vrai Netflix. Une fois sur le site, il est en effet possible de visionner le film Foolproof, « en qualité DVD 2003 », précise avec humour Reynolds. La plateforme propose également diverses catégories, telles que « Originaux originaux », « Un peu originaux », « Originaux pas originaux », et enfin « TOP 10 in US », dans lesquelles on retrouve encore une fois… Foolproof ! L’acteur présente également son service comme le moins cher sur le marché du streaming. Et pour cause, la lecture du contenu est totalement gratuite.

Ryan Reynolds fait la promotion de son opérateur mobile

Peu de temps après ce tweet promotionnel, Ryan Reynolds a annoncé que le service devrait fermer ce week-end, et que Mint Mobile se concentrerait finalement sur ses services de téléphonie mobile. Ce tweet, qui a évidemment été vu et partagé par tous les nombreux fans de l’acteur, n’était qu’un moyen de faire de la publicité pour Mint Mobile, une société rachetée par Ryan Reynolds en 2019. En attendant que cette offre marketing insolite expire, il est toujours possible d’en profiter et de regarder gratuitement Foolproof en streaming sur le site MintMobilePlus.com.

Source : Twitter/Ryan Reynolds