S.O.S. Fantômes : l’héritage. L’ultime bande-annonce est en ligne (et Bill Murray vient encore nous taquiner)

S.O.S. fantômes revient au cinéma le 17 novembre. Les fans s’agitent. Et cerise sur le gâteau, en plus de nouvelles images, la voix de Peter Venkman (Bill Murray) vient nous taquiner dans la dernière bande-annonce : « Nous vous avons manqué ? »

La bande annonce finale de Ghostbusters – Crédits : SonyPictures

« Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.» C’est le synopsis officiel proposé par Sonypictures. Si le film a été développé dans le plus grand secret, on nous indique de suite ce qu’il a de particulier. Il est dans la continuation de la saga initiale.

L’ultime bande-annonce

Ghostbusters 3 ou 4 ?

La saga Ghostbusters compte, en dehors de S.O.S. fantômes : L’Héritage, trois films sortis en 1984, 1989 et 2016 (ce dernier est un reboot au féminin). L’Héritage est une suite directe au deuxième volet, qui se déroule une trentaine d’années après ce dernier.

Une histoire de famille

Le but de L’Heritage, qui a été co-écrit et réalisé par Jason Reitman, fils du réalisateur de la série originale Ivan Reitman, est donc de transmettre le concept de Ghostbusters à la prochaine génération. Il suit un groupe d’enfants dans le petit hameau de Summerville, Oklahoma. Deux jeunes, Phoebe (McKenna Grace) et Trevor (Finn Wolfhard), se trouvent être les petits-enfants séparés de Spengler, bien qu’ils n’aient aucune connaissance de ses antécédents.

Les petits nouveaux dans SOS Fantômes, l’héritage – Crédits : SonyPictures

Ce nouvel opus ne manquera pas néanmoins d’introduire de nouvelles inventions. À l’image de Muncher, le fantôme star dans cet épisode.

Un nouveau gadget dans SOS Fantômes, l’héritage – Crédits : SonyPictures

La précédente bande-annonce nous apprenait déjà l’essentiel de ces informations. Mais ici, pour la première fois, nous apprenons que ces créatures ont été appelées à la suite de quelque chose qu’Egon Spengler essayait d’éviter – l’ouverture involontaire d’une porte vers l’enfer… De toute évidence la jeune génération va avoir du pain sur la planche.

Source : Flickeringmyth