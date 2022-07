Les sabres rouges des Sith, le salaire doublé de Jason Momoa pour Aquaman 2, la bande-annonce de House of the Dragon, c’est le récap’ !

Ce qui se cache derrière la rougeur des sabres laser Sith, Jason Momoa touchera bien plus d’argent pour Aquaman 2, le trailer du spin-off House of the Dragon dévoilé, voici le récap’ !

Le choix du rouge pour les sabres Sith ne doit rien au hasard. On connaît le montant du cachet de Jason Momoa pour Aquaman 2. Le spin-off de Game of Thrones se révèle dans une longue bande-annonce. Place au récap’ !

Le sabre laser rouge, grand brasier du côté obscur

Cela ne vous aura pas échappé mais les Sith sont invariablement affublés d’un sabre laser rouge dans Star Wars. Un choix de couleur hautement symbolique, comme l’explique Sidious à Vador dans un comic. Il définit le sabre comme « une flamme signifiant le grand brasier du côté obscur. L’enfer qui consume tous ceux qui s’y opposent ». Par ailleurs, Dark Vador #5 nous révèle que les sabres Sith sont façonnés en faisant saigner un cristal Kyber, souvent dérobé à un Jedi tué. Cristal qui se colore en rouge sang à grand renfort de haine et de colère.

Aquaman 2 : Jason Momoa touchera 15 millions de dollars

Cinq années sépareront Aquaman et sa suite intitulée Aquaman and the Lost Kingdom. Programmé pour le 15 mars 2023, ce second opus mettra à nouveau en vedette Jason Momoa dans le rôle principal. Comme le révèle Variety, l’acteur touchera cette fois-ci 15 millions de dollars. Ce qui représente le double de son cachet du premier film.

House of the Dragon : une bande-annonce prometteuse

Les nostalgiques de Game of Thrones ont de quoi avoir le sourire. Le 21 août prochain, le spin-off House of the Dragon fera une arrivée fracassante sur OCS. À un mois du lancement, une copieuse bande-annonce a été publiée. De quoi se faire une idée de l’intrigue de ce préquel qui s’annonce riche en affrontements et en dragons.

