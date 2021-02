Saint-Valentin : Samsung offre les Galaxy Buds Live pour l’achat Galaxy Z Fold2

La Saint-Valentin n’est plus très loin et il est encore temps de profiter de l’offre de Samsung valable jusqu’au 14 février 2021. En effet, pour tout achat d’un Galaxy Z Fold2 quelle que soit la couleur choisie, deux paires de Galaxy Buds Live (bronze, bleu, noir ou blanc) d’une valeur unitaire de 199 euros*.

Ces écouteurs True Wireless offrent une excellente qualité de son avec un système de réduction de bruits active et garantissent que tous vos appels seront parfaitement clairs. Ils affichent une autonomie de 21h grâce au boitier de recharge qui les accompagne. Leur design en plus d’offrir une esthétique particulièrement réussie assure une très bonne tenue dans l’oreille.

Samsung Galaxy Z Fold : le smartphone réinventé

Quant au Galaxy Z Fold2, faut-il rappeler l’émoi qu’il a suscité lors de sa sortie. Non, seulement c’est une performance technique de proposer un écran pliable aussi performant mais il s’accompagne d’une adaptation logicielle qui permet vraiment d’en tirer parti. Il est ainsi possible d’afficher jusqu’à 3 applications en simultané. Du vrai multitâche sur un smartphone qui offre, une fois déplié, une surface d’affichage de 7,6 pouces avec une définition en QHD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois replié on profite d’un écran de 6,2 pouces tout en longueur avec son ratio de 25:9. Les deux dalles sont Super AMOLED et un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ et 12 Go de RAM complète le tout. Le Galaxy Z Fold2 est au prix de 2020 euros.

* Offre valable sur le Samsung Shop dans la limite des stocks disponibles.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung