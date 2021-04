Samsung : 4 offres incroyables pour l’achat d’un Samsung de la gamme Galaxy S21

Sortie début 2021, la gamme Samsung Galaxy S21 comporte 3 modèles : le Galaxy S21 5G disponible à partir de 859€, le Galaxy S21+ 5G disponible à partir de 1059€ et le Galaxy S21 Ultra 5G disponible à partir de 1259€. Chaque modèle est une version améliorée du précédent et tous sont haut de gamme.

Les Galaxy S21 et S21+ sont plutôt similaires. Ils proposent tous deux un écran de type OLED FHD+, une fréquence d’affichage de 120Hz, un processeur SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5nm, 8Go de RAM et un triple capteur photo arrière (capteur principal de 12Mp, ultra-grand-angle de 12Mp et téléobjectif de 64Mp). Ils diffèrent cependant sur deux points importants :

La taille de l’écran (6,2 pouces pour le S21 et 6,7 pouces pour le S21+).

Les capacités de la batterie (4000 mAh pour le S21 et 4800 mAh pour le S21+).

Le Galaxy S21 ultra 5G est le plus coûteux de la gamme, et pour causes. Il offre une fiche technique plus que respectable avec un écran Amoled incurvé de 6,8 pouces QHD+, un processeur SoC Exynos 2100, 12Go de RAM, une batterie de 5000 mAh, un capteur frontal de 40Mp et 4 capteurs photo arrière (un principal de 108 Mp, un ultra-grand-angle de 12Mp, un téléobjectif de 10Mp et un téléobjectif périscopique de 10Mp).

4 offres exceptionnelles pour l’achat d’un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra

Jusqu’au 30 avril prochain (inclus), si vous achetez l’un de ces 3 smartphones depuis le Samsung Shop, vous pouvez profiter de 4 offres exceptionnelles :

100€ de bonus reprise offert.

30% de remise sur les accessoires associés (étuis, chargeurs, coques, Galaxy Buds Live et Pro).

Un tracker connecté Galaxy SmartTag offert (offre est valable pour tout achat d’un Samsung Galaxy, tous modèles confondus).

Des Galaxy Buds Live offerts (offre valable uniquement pour l’achat d’un S21+ ou S21 Ultra en coloris exclusifs).

Attention, toutes ces offres ne sont valables que si vous effectuez vos achats depuis le Samsung Shop.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.