Samsung : 6 € pour cette batterie externe à charge sans fil de 10 000 mAh

En cumulant plusieurs offres promotionnelles chez Boulanger, cette batterie externe de Samsung passe de 59,99 € à 5,49 €. À un tarif aussi bas, il serait regrettable de ne pas en profiter.

Batterie Samsung est à petit prix chez Boulanger

Pour passer de 59,99 € à 5,49 €, Boulanger offre tout d’abord une réduction de 50 %. A celle-ci s’ajoute un code promo VIP15 qui vous permettra de faire encore baisser le prix de 15 %. La plus grosse réduction se fera via une offre de remboursement d’un montant de 20 €. Pour en bénéficier, il faut acheter cette batterie Samsung avant le 30 juin 2021 et remplir le bulletin de participation en fournissant les documents demandés.

Cette batterie externe fournie une capacité de 10 000 mAh. De quoi charger plusieurs fois son smartphone, montre connectée ou Switch. A noter qu’elle dispose de deux ports USB (USB-A et USB-C). Elle est aussi capable de charger sans fil grâce à son dispositif de charge par induction. Un témoin de charge complète sa panoplie.

Précisons que Samsung privilégie ses appareils. La charge pourra donc monter jusqu’à 10 Watts pour ses smartphones et autres objets et elle sera de 5 Watts pour les équipements des marques différentes. Dans tous les cas, elle sera pratique et utile pour votre domicile et pour vos déplacements.