Samsung annonce The Premiere, le premier projecteur laser 4K à focale ultra-courte certifié HDR10+

Qualifié de projecteur « à focale ultra-courte », Samsung indique que le projecteur peut être placé directement devant un mur ou un écran tout en offrant des résultats optimaux.

Crédit : The Premiere – Samsung Newsroom

Il est également conçu comme une solution tout-en-un, avec des woofers puissants intégrés et la même technologie de son surround virtuel Acoustic Beam que Samsung propose sur certaines de ses barres de son.

The Premiere est vendu en deux variantes. Le LSP9T offre une projection maximale de 130 pouces, une luminosité de pointe pouvant atteindre 2 800 lumens ANSI, et porte la mention « premier projecteur au monde certifié HDR10+ avec technologie triple laser. ». En outre, un autre modèle plus modeste est disponible. Le LSP7T permet une projection plus petite, de 120 pouces. Samsung n’a pas donné plus d’informations concernant la luminosité et les spécifications du LSP7T.

« The Premiere réimagine l’expérience du home cinéma avec un tout nouveau design compact, une qualité d’image 4K et un son de grande qualité pour des petits espaces. », a déclaré Jongsuk Chu, vice-président exécutif de l’activité Affichage visuel de Samsung Electronics, dans un communiqué.

Quelle disponibilité pour le produit ?

The Premiere sera disponible à partir de la fin de l’année aux États-Unis, en Europe, en Corée et dans d’autres régions, mais Samsung n’a pas encore révélé son prix. La marque coréenne appelle le projecteur « le nouveau produit phare » de sa gamme de produits. Il est donc fort probable qu’il ne sera pas l’un de ses appareils les plus abordables.

Pour des modèles moins chers, il faudra se tourner vers le Mi Laser 150, le projecteur laser de Xiaomi, ou encore l’Epson EF-100. Hisense a aussi récemment lancé un projecteur laser 4K avec un écran de 100 pouces à 4 500 €.

Source : Samsung