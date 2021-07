Samsung confirme qu’aucun Galaxy Note 21 ne sortira cette année

Samsung a officiellement annoncé que la série Galaxy Note ne fera pas son retour cette année, et qu’il ne faudra donc attendre aucun Galaxy Note 21 en 2021. Cela confirme donc les rapports précédents et l’absence de fuites concernant les smartphones.

Selon le TM Roh, le président de Samsung et responsable de l’activité Communications mobiles, la société apportera les caractéristiques du Galaxy Note à sa famille de smartphones pliants, tout en mentionnant également que nous ne verrons pas de nouveau modèle cette année.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

Si la pénurie mondiale de puces est sans aucun doute une bonne raison pour tout fabricant d’annuler un téléphone, cela n’a vraisemblablement pas été le cas du Galaxy Note 21. En effet, puisque les smartphones pliants de Samsung vont hériter de certaines de ces fonctionnalités, comme la prise en charge du S Pen, la sortie d’une série Note 20 n’est finalement plus si pertinente.

Nous avions donc pu entendre à de nombreuses reprises que le Galaxy Note 21 allait être abandonné au profit du Galaxy Z Fold 3, même si quelques rapports laissaient espérer un dernier modèle avant de voir Samsung fusionner ses deux gammes.

Les fonctionnalités du Note 21 arriveront sur le Galaxy Fold 3

TM Roh a confirmé que la plupart des fonctionnalités qui faisaient l’identité de la gamme Note allaient être apportées au Galaxy Z Fold 3. En effet, ce dernier a déclaré « Nous voulons atteindre de nouveaux sommets et ouvrir un tout nouveau monde d’expériences passionnantes pour encore plus de gens. J’espère que vous nous rejoindrez lorsque nous présenterons notre prochaine famille Galaxy Z et que nous partagerons quelques surprises à propos des smartphones pliants, notamment le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliants. ».

Depuis des années, le Galaxy S Pen est l’élément qui différencie la série Note de la série S chez Samsung. Maintenant que nous avons la certitude que le stylet sera compatible avec le futur Galaxy Z Fold 3, il n’est pas très étonnant de voir Samsung abandonner sa série Note. Cependant, contrairement aux Note, le Galaxy Z Fold 3 n’aura pas d’emplacement dédié pour ranger le stylet, il faudra le placer dans une coque spécialement conçue pour l’occasion.

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung, qui aura lieu le 11 août prochain, sera l’occasion pour nous de découvrir les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les nouvelles Galaxy Watch 4 ainsi que les Galaxy Buds 2. Comme la plupart des conférences en 2021, elle sera entièrement virtuelle.

Source : Samsung