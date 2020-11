Samsung dépasse Apple aux États-Unis, une première depuis des années !

Les ventes de smartphones d’Apple semblent être sur le déclin même à domicile, une première depuis plusieurs années. Samsung Electronics Co. aurait vendu le plus grand nombre de smartphones aux États-Unis au cours du troisième trimestre de l’année.

Cette situation n’était pas arrivée depuis le deuxième semestre de 2017, soit il y a plus de 3 ans. La preuve qu’Apple est en perte de vitesse ? Oui et non.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

The Korean Herald rapporte que selon un observateur de l’industrie, Strategy Analytics, Samsung aurait réalisé un peu plus d’un tiers des ventes de téléphones portables du troisième trimestre aux États-Unis, 33,7 % pour être exact. En comparaison, Apple serait relégué à la deuxième place, avec 30,2 % du marché au cours de la même période de trois mois.

La performance de Samsung constituerait une amélioration de 6,7 % par rapport à l’année dernière. La dernière fois que la marque coréenne s’est imposée sur le marché américain remonte à plus de trois ans, au deuxième trimestre 2017.

Apple sur le déclin ?

Lorsque nous vous présentions les fabricants de smartphones les plus populaires au monde au troisième trimestre 2020, nous pouvions déjà noter que les ventes d’Apple avaient diminué de 1% par rapport au même trimestre l’année dernière, alors que celles de Samsung avaient augmenté de 2%. En Europe, Apple semble pour l’instant conserver sa deuxième place, mais Xiaomi pourrait bien lui passer devant au cours des prochains mois.

La perte du podium d’Apple à domicile pourrait s’expliquer par la sortie repoussée de sa nouvelle gamme d’iPhone 12. Attendus à l’origine en septembre, ceux-ci ont été repoussés à octobre et novembre à cause de la pandémie mondiale. Au trimestre précédent en France, nous constations déjà qu’Apple avait vu ses ventes d’iPhone chuter. Seul Xiaomi avait réussi à maintenir de bonnes ventes malgré la crise sanitaire.

Il n’est donc pas étonnant de voir Samsung passer devant Apple au cours du troisième trimestre de cette année (juillet-septembre). Grâce aux très bonnes ventes des iPhone 12, Apple devrait reprendre sa place de leader outre-Atlantique, sauf si ses ventes venaient à être plombées par la récente pénurie de puces à laquelle Apple est confronté.

Source : The Korean Herald