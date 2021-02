Samsung déploie la mise à jour One UI 3.1 et les fonctionnalités des Galaxy S21 sur ses anciens smartphones

Initialement exclusive à la série S21, cette mise à jour est désormais disponible pour les séries Galaxy S20, Note20, Z Fold 2 et Z Flip, mais aussi de nombreux smartphones milieu de gamme.

Gamme Galaxy S20 – Crédit : Samsung

Samsung avait introduit One UI 3.1 lors de la sortie de ses Samsung Galaxy S21 et S21+, des smartphones plus abordables, mais sans nouveauté majeure, mais aussi du Galaxy S21 Ultra 5G, le téléphone l’ultra haut de gamme.

One UI 3.1 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme un mode photo Single Take amélioré, qui permet de capturer plusieurs images et clips vidéo en appuyant une seule fois sur le bouton de l’obturateur. On retrouve également un nouvel outil de retouche photo intelligent permet de supprimer les parties indésirables de vos photos, ou encore une fonction vous permet de partager des fichiers cryptés et de définir les dates d’autorisation et d’expiration des données, ainsi que d’accorder un accès en lecture seule.

Les utilisateurs des anciens smartphones Samsung pourront également à présent profiter d’un nouveau réglage qui ajuste automatiquement la lumière bleue émise par votre téléphone en fonction de l’heure, pour réduire améliorer le confort visuel. Enfin, l’enregistrement avec plusieurs microphones sera également disponible. Vous pourrez ainsi enregistrer simultanément du son avec votre téléphone et un appareil Bluetooth connecté.

One UI 3.1 : comment installer la mise à jour sur son smartphone Samsung ?

Bien que Samsung mette à jour des dizaines de smartphones, tous ses anciens téléphones ne sont pas concernés. Voici la liste de tous les smartphones qui recevront la mise à jour :

Gamme Galaxy S20

Gamme Galaxy Note20

Galaxy Z Flip 4G et 5G

Galaxy Z Fold 2

Gamme Galaxy S10

Gamme Galaxy Note 10

Galaxy Fold

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A90

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Lorsque la mise à jour sera disponible, votre téléphone devrait vous envoyer une notification pour vous avertir. Cependant, vous pouvez vérifier manuellement si celle-ci est déjà disponible en vous rendant dans « À propos de l’appareil » puis dans la section « Mise à jour logicielle » dans les paramètres de votre smartphone.

Source : Samsung