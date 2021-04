Samsung dépose un brevet pour un téléphone pliable doté de trois écrans et d’un S Pen magnétique

Samsung l’a également qualifié de « dispositif multi-pliable » dans la documentation du brevet, ce qui laisse penser qu’il comporte au moins deux charnières différentes.

Galaxy Z Fold avec un stylet magnétique – Crédit : LetsGoDigital

Déjà en novembre de l’année dernière, Samsung Display avait dévoilé une image intrigante qui montrait à quoi pourrait ressembler un smartphone qui se plie en trois parties. Le brevet d’aujourd’hui est un peu différent, puisque le téléphone ne se plie pas en Z.

On sait officiellement que le géant coréen travaille sur un appareil qui peut devenir à la fois un téléphone et une tablette, qu’on connait pour l’instant sous le nom Galaxy Z Fold Tab. Bien que son design soit encore inconnu, ce brevet pourrait nous donner quelques indices.

À quoi pourrait ressembler la Galaxy Z Fold Tab ?

Sur ce brevet, on peut voir que le smartphone dispose de deux écrans supplémentaires à gauche et à droite, qui se replient vers l’arrière. Il s’agirait du premier smartphone de Samsung avec un écran pliant vers l’extérieur, puisque les Galaxy Z Flip et Z Fold actuels se plient tous vers l’intérieur.

Samsung a également réfléchi au chargement et au stockage du S-Pen. L’appareil serait trop fin pour stocker le stylet dans son corps, mais Samsung a une solution innovante pour cela. Le stylet pourra être rangé entre les deux écrans à l’arrière. Il serait maintenu en place par des aimants, qui peuvent également être utilisés pour charger le stylo par induction. Il est possible de charger le stylet à grande vitesse si les deux côtés sont connectés, et à vitesse normale s’il n’est en contact qu’avec un seul écran.

Pour l’instant, il est difficile de dire s’il s’agit ou non de la Galaxy Z Fold Tab que Samsung dévoilera au premier trimestre de l’année prochaine. Il est possible que Samsung se contente d’un design plus conventionnel pour son premier modèle. Tout comme le Galaxy Z Fold 3, on s’attend à ce que cette tablette utilise une caméra sous l’écran.

Galaxy Fold avec deux charnières – Crédit : LetsGoDigital

Source : LetsGoDigital