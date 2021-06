Samsung dévoile le plus petit capteur 50 MP du monde pour les smartphones

L’ISOCELL JN1 est un capteur de 50 mégapixels avec un format relativement minuscule de 1/2,76 pouces, ce qui signifie que ses pixels ont une taille de seulement 0,64 μm (microns).

Samsung ISOCELL JN1 – Crédit : Samsung

À titre de comparaison, Samsung a déjà battu des records en 2019 avec l’ISOCELL Slim GH1, légèrement plus grand, un autre capteur de 50 mégapixels avec des pixels de 0,7 μm. Le géant coréen propose également d’autres capteurs de 50 MP, dont l’ISOCELL GN2 qu’on trouve sur le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Contrairement au JN1, le GN2 est le capteur Samsung le plus grand du marché, ce qui a permis au smartphone de passer à la première place du classement photo de DXOMARK. Il est notamment très performant dans les conditions de basse luminosité.

L’ISOCELL JN1 est minuscule

Selon Samsung, l’ISOCELL JN1 est pensé pour réduire l’épaisseur des modules photo des smartphones, qui ressortent aujourd’hui souvent du dos des appareils. Elle pourrait donc être réduite d’environ 10 % par rapport aux capteurs offrant des pixels individuels de 0,7 micron.

Samsung affirme que sa sensibilité à la lumière est améliorée de 16 % et qu’il peut utiliser le pixel binning 4-en-1 (qui forme des pixels individuels de 1,28 μm) pour capturer des images de 12,5 MP. Néanmoins, même avec le pixel binning, il ne faudrait pas s’attendre à des résultats exceptionnels en basse luminosité.

Parmi les autres caractéristiques notables du Samsung Isocell JN1, on peut citer la technologie Smart ISO pour une meilleure gamme dynamique, l’autofocus à double super détection de phase, l’enregistrement vidéo 4K/60fps et l’enregistrement vidéo 240fps en FHD.

Enfin, comme le capteur est très petit, Samsung note qu’il sera possible de l’utiliser à l’arrière d’un smartphone, mais également en tant que caméra selfie à l’avant. Il s’agirait donc de la caméra frontale offrant le plus grand nombre de pixels du marché. Samsung affirme que le capteur d’image JN1 est actuellement en production de masse et sera bientôt utilisé dans les smartphones. On sait également que le géant coréen travaille sur un capteur photo de 200 MP pour les smartphones en 2021.

Source : Samsung