Samsung dévoile l’Exynos W920 avant la présentation de la Galaxy Watch 4

Samsung vient d’annoncer son nouveau SoC Exynos W920. Ce processeur n’est pas prévu pour les smartphones, mais uniquement pour les montres et les objets connectés. L’Exynos W920 équipera donc la prochaine Galaxy Watch 4. Sa présentation est attendue pour le 11 août à l’occasion de l’évènement Galaxy Unpacked.

Le nouveau SoC Exynos W920 – Crédit : Samsung

Cependant, une énorme fuite a récemment révélé presque tout ce qu’il faut savoir sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Nous savons déjà que les montres connectées seront équipées du SoC Exynos W920 gravé en 5nm pour une meilleure performance, mais le géant sud-coréen vient de le confirmer.

L’Exynos W920 de Samsung offre de meilleures performances CPU et GPU

Selon Samsung, l’Exynos W920 est le premier processeur au monde pour les montres et objets connectés qui est gravé en 5 nm. Le SoC est composé de deux cœurs Cortex-A55 et d’un GPU Mali-G68. À titre d’information, le Snapdragon 888 a quatre cœurs Cortex-A55. Ce processeur équipera notamment les prochains Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 dont les prix ont été dévoilés.

Avec l’Exynos W920, Samsung promet un gain de performances CPU de 20 % par rapport au précédent SoC portable. Il affirme aussi que les performances GPU seront 10 fois supérieures à celles de l’ancien SoC. En plus des deux cœurs Cortex-A55, l’Exynos W920 possède aussi un cœur Cortex-M55 dédié à l’Always On Display afin de réduire la consommation d’énergie.

D’après Samsung, « les appareils portables comme les montres connectées ne sont plus seulement un gadget sympa à voir. Ils font désormais partie intégrante de nos modes de vie pour vous garder en forme, en sécurité et en alerte ». Le géant sud-coréen n’a pas explicitement annoncé que la Galaxy Watch 4 sera la première à bénéficier de l’Exynos W920. Il a néanmoins précisé que le nouveau SoC « prend en charge une nouvelle plateforme unifiée que Samsung a construite conjointement avec Google, et sera d’abord appliqué au prochain modèle Galaxy Watch ». Il s’agit donc des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic qui tourneront sous Wear OS 3. Ce système d’exploitation est le résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen.

Source : The Verge