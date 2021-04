Samsung dévoilera de nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book le 28 avril

Comme le laisse entendre le teaser, il s’agira vraisemblablement des Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 et Galaxy Book Go, qui seraient dotés d’écrans OLED, seraient compatibles avec le S Pen et utiliseraient des processeurs Intel de 11e génération.

Samsung Unpacked – Crédit : Samsung

Lorsque nous vous avions dévoilé les images des nouveaux Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360, nous pensions que l’événement Unpacked de Samsung se tiendrait aujourd’hui. Cependant, il semble que Samsung s’est simplement contenté d’annoncer la date de l’événement.

Samsung a publié une vidéo teaser qui nous donne un indice sur le lancement des ordinateurs portables de nouvelle génération de la société. La vidéo affirme que « le Galaxy le plus puissant » sera dévoilé lors de l’événement de lancement virtuel, il ne peut s’agir donc que des nouveaux PC portables.

Galaxy Book Pro, Book Pro 360 et un Galaxy Book Go ?

Durant l’événement, Samsung devrait notamment présenter ses Galaxy Book Pro et Galaxy Book 360. Ces nouveaux ordinateurs portables du géant coréen sont très attendus, puisqu’ils seront équipés des premiers écrans Full HD OLED du fabricant coréen pour PC.

Le leaker Evan Blass avait dévoilé que le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 seraient disponibles en deux tailles, 13 pouces et 15 pouces, et en deux coloris : Bleu et argent pour le Galaxy Book Pro et Marine et or pour le Pro 360. De plus, tous deux fonctionneraient avec des processeurs Intel de 11e génération, et la version 15 pouces du Galaxy Book Pro pourrait être disponible avec des puces graphiques discrètes Nvidia MX450.

Les ordinateurs portables devraient également être équipés de ports Thunderbolt 4 et d’une connectivité sans fil LTE. Le Galaxy Book Pro 360 de la série devrait également être équipé du stylet S Pen et d’une charnière lui permettant de se plier à 360 degrés.

Certaines fuites laissent également entendre que Samsung prévoirait également un Galaxy Book Go. Il s’agit d’un modèle plus abordable qui devra probablement se passer d’écran OLED. Il faudra attendre la présentation officielle le 28 avril prochain pour en savoir davantage.

Source : Samsung