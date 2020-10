Samsung fait breveter un téléphone avec un écran flexible qui sort du châssis

LetsGoDigital a pu mettre la main sur la documentation de 35 pages et a réalisé un concept de téléphone avec un écran flexible qui sort du châssis.

Samsung écran Pro Sound – Crédit : LetsGoDigital

Ce n’est pas la première fois que LetsGoDigital conceptualise des brevets de Samsung. Récemment, le site a dévoilé un brevet d’un smartphone entièrement transparent avec de fines bordures, mais aussi un brevet d’une charnière RGB pour la série Galaxy Z Fold de Samsung. Un prototype de smartphone avec un écran déroulant avait également été découvert.

Comment fonctionne ce smartphone atypique ?

LetsGoDigital explique que le téléphone sera composé de panneaux avant et arrière séparés. Un ou plusieurs haut-parleurs sont placés directement de chaque côté du panneau avant, avec un microphone, une caméra selfie et divers capteurs. Ce panneau avant pourrait se plier et ainsi sortir du châssis, créant un espace vide à l’intérieur du téléphone.

L’idée est de créer une caisse de résonance directement dans le smartphone pour permettre au téléphone de produire un meilleur son. Grâce à cet espace vide, Samsung pourrait augmenter le volume sonore maximal de ses téléphones. On pouvait déjà trouver une technologie similaire dans le LG G7 ThinkQ.

On peut imaginer qu’un tel smartphone serait difficilement résistant à l’eau ou à la poussière, mais apporterait un peu de nouveauté sur le marché des smartphones où il est de plus en plus difficile d’innover.

Comme vous pouvez le voir sur les rendus ci-dessous, le téléphone aurait un design rectangulaire, à l’image des récents iPhone 12. Comme d’habitude, il est bon de rappeler que ce smartphone n’est pour l’instant pas destiné à être commercialisé, car la plupart des brevets ne dépassent pas la phase de prototypage.

Ecran flexible qui sort du châssis – Crédit : LetsGoDigital

Source : LetsGoDigital