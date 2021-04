Samsung Galaxy A12 128 Go : son prix passe à 189 € chez Darty

Pour ceux qui sont à la recherche d’un nouveau smartphone sans pour autant se ruiner en voici un à un prix tout à fait abordable. En effet, chez Darty, le Samsung Galaxy A12 est affiché à 189 € grâce à une réduction de 10 %.

Samsung Galaxy A12 est à prix réduit chez Darty

Il est certain que si vous recherchez un smartphone avec de hautes performances techniques, il faudra plutôt prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones et de ne pas vous attarder sur ce Samsung Galaxy A12. Au contraire, si vous recherchez un smartphone qui propose les fonctionnalités habituelles à un prix abordable, celui-ci devrait parfaitement convenir à vos attentes et à votre budget.

Si ce smartphone n’a pas des capacités incroyables, il a le mérite d’avoir de belles finitions et une autonomie plus que correcte. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il peut tenir jusqu’à 2 jours sans charge. Sachez également qu’il est équipé d’une sortie mini-jack. Concernant les photos, vous pourrez prendre des clichés tout honnêtes dans des endroits bien éclairés. En revanche, dans des endroits sombres il ne faudra pas demander la Lune.

C’est donc une bonne nouvelle aujourd’hui puisque chez Darty le Samsung Galaxy A12 128 Go est affiché au même tarif que le Samsung Galaxy A12 64 Go.