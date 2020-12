Samsung Galaxy A72 5G : le design du smartphone a été dévoilé

Le leaker OnLeaks a dévoilé des rendus du futur smartphone milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A72 5G. D’après les images, le téléphone bénéficierait d’un écran perforé et de quatre caméras à l’arrière.

Les Samsung Galaxy A font partie des smartphones les plus vendus en 2020. En effet, dans le top 10 des smartphones les plus vendus au troisième trimestre de l’année, on retrouve le Galaxy A21s, le Galaxy A11, le Galaxy A51 ainsi que le Galaxy A31.

Samsung Galaxy A72 5G – Crédit : OnLeaks

L’A72 5G est le successeur du Galaxy A71 5G qui a été annoncé en avril et qui se trouve dans notre comparatif des meilleurs smartphones de 2020. Sa conception ne semble pas avoir beaucoup changé. Il possède un poinçon centré qui semble avoir un diamètre plus petit que celui de son prédécesseur et l’arrière abrite quatre caméras logées dans un module photo rectangulaire.

Le dos du téléphone serait fait de plastique, mais le téléphone pourra compter sur un cadre en aluminium pour renforcer sa structure. Le téléphone est très similaire au Galaxy A72 5G, mais possède un écran plus grand.

Quelles caractéristiques techniques attendre du Galaxy A72 5G ?

D’après OnLeaks, l’écran plat du téléphone aurait une diagonale de 6,7 pouces. On s’attend à ce que celui-ci soit limité au Full HD, comme son prédécesseur. Au dos, le leaker s’attend à retrouver une caméra principale d’au moins 64 MP.

Côté dimensions, le smartphone mesure 165 x 77.4 x 8.1 mm. De plus, celui-ci conserve une prise jack, contrairement à la gamme Galaxy S. Le téléphone conserve également un capteur d’empreintes digitales dans l’écran.

Comme son nom l’indique, le téléphone sera compatible 5G. Cependant, il n’y a aucune indication sur le processeur qu’utilisera le téléphone. Les Galaxy A51 5G et A71 5G utilisaient tous deux un Exynos 980, on pourrait donc s’attendre à ce que le Galaxy A72 5G utilise le nouvel Exynos 1080, un processeur gravé en 5 nm surpuissant pour les téléphones milieu de gamme que Samsung a dévoilé il y a peu. Cependant, le processeur peut sembler trop performant pour cette gamme. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour en savoir davantage.

Selon OnLeaks, le smartphone devrait être présenté au début de l’année 2021 et commercialisé à un prix compris entre 500 et 600 euros. Le 14 janvier, nous aurons déjà l’occasion de découvrir les futurs Galaxy S21, dont un rendu officiel a été dévoilé par Evan Blass.

Source : OnLeaks