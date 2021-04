Samsung Galaxy A82 5G : le smartphone n’aura pas de caméra rotative

Il semble que le lancement du Samsung Galaxy A82 5G approche à grands pas. Le smartphone a été repéré sur le listing de la Google Play Console, qui confirme le nom et le design et l’appareil.

Le Galaxy A82 5G est listé sur la Google Play Console avec le nom de code « a82xq » et le numéro de modèle SM-A826S. Il est pour l’instant nommé « Galaxy A Quantum 2 ».

Samsung Galaxy A82 – Crédit : Google Play Console

Selon le site de certification, le smartphone sera propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 860, associé à 6 Go de RAM. Il s’agit du même processeur que l’on peut trouver dans le récent Poco X3 Pro, qui a été lancé en France la semaine dernière. Il s’agit d’une version améliorée des Snapdragon 855 et 855+, qui équipaient les smartphones haut de gamme de 2019. Le chipset sera épaulé par le GPU Adreno 640 pour le traitement graphique.

On apprend également que le smartphone disposera d’un écran Full HD+ (1080 x 2400 pixels) AMOLED avec une densité de pixels de 450 ppp. De plus, il fonctionnera sous Android 11 et prendra en charge le Bluetooth 5.0. On imagine que le smartphone utilisera une batterie de 5000 mAh, tout comme le Galaxy A72 5G.

Le Galaxy A82 n’aura pas de caméra rotative

Le prédécesseur du Galaxy A82, le Galaxy A80, était un smartphone plutôt atypique. En effet, ce dernier disposait d’un module rotatif, qui permettait de prendre des selfies avec les caméras arrière du smartphone. Bien qu’il s’agisse d’une bonne idée pour prendre de meilleures photos, nous avions noté lors de notre test que son dispositif de capteur photo extractible et rotatif n’a rien d’un argument de vente si on le compare à ce que fait la concurrence.

D’autres smartphones ont par la suite adopté un dispositif similaire, comme l’ASUS Zenfone 7 Pro que nous avions testé. Son mécanisme innovant nommé « Flip caméra » lui permettait de faire pivoter les capteurs arrière pour les utiliser en tant que capteurs frontaux. Grâce à lui, l’ASUS Zenfone 7 Pro avait été désigné comme meilleur photophone de 2020 lors du blind test géant du célèbre youtubeur américain MKBHD.

Comme le montre l’image du listing de Google, le Galaxy A82 reviendra à un design plus traditionnel avec un écran poinçonné. On s’attend à ce qu’il soit équipé d’une caméra principale de 64 MP IMX686. On ne sait pas encore précisément quand Samsung compte lancer son nouveau Galaxy, mais le smartphone est attendu d’ici mi-2021.

Source : 91mobiles