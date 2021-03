Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360 : des images dévoilent les ordinateurs portables avec un écran OLED

Les appareils Galaxy Book Pro et Pro 360 peuvent se vanter d’avoir des écrans AMOLED, ainsi que des processeurs Intel de 11e génération.

Galaxy Book Pro et Pro 360 – Crédit : Evan Blass

Le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé les images officielles des Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360 un mois avant leur présentation. Ces modèles sont très attendus, puisqu’ils seront équipés des premiers écrans Full HD OLED du fabricant coréen pour PC.

Evan Blass dévoile également davantage de caractéristiques. Ainsi, on sait désormais que le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 seront disponibles en deux tailles, 13 pouces et 15 pouces, et en deux coloris : Bleu et argent pour le Galaxy Book Pro et Marine et or pour le Pro 360.

Tous deux fonctionneraient avec des processeurs Intel de 11e génération, et la version 15 pouces du Galaxy Book Pro pourrait être disponible avec des puces graphiques discrètes Nvidia MX450.

Galaxy Book Pro vs Galaxy Book Pro 360, quelles différences entre les deux PC portables ?

Le Galaxy Book Pro est un ordinateur portable avec un clavier de taille normale, un grand trackpad, un lecteur d’empreintes digitales, un emplacement pour carte microSD, un port USB Type-A et une prise casque. Il pourrait également comporter un port USB Type-C avec Thunderbolt 4 et un port HDMI, mais ils ne sont pas visibles sur les images. Il aura également un modem cellulaire LTE intégré.

Le Pro 360, quant à lui, offrira une expérience hybride 2 en 1 avec une compatibilité S-Pen. Son écran disposera d’une charnière qui lui permettra de se plier en deux, afin d’offrir une expérience similaire à une tablette. Selon Evan Blass, les deux modèles seront présentés le 14 avril prochain.

On sait également que Samsung prévoirait de dévoiler des PC portables avec un écran OLED 90 Hz, mais on ne sait pas quel modèle sera équipé d’un tel écran. Des fuites laissent entendre que le premier ordinateur à être équipé d’un écran OLED 90 Hz serait le Xiaomi Mi Notebook Pro, que le fabricant chinois doit dévoiler le 29 mars prochain en Chine.

Source : Evan Blass