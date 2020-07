Samsung Galaxy Buds Live : une fuite révèle leur design et les couleurs disponibles

Evan Blass a posté sur son compte Patreon deux images qui révèlent les Samsung Galaxy Buds Live ainsi que sa boîte.

Crédit : @evleaks

Concernant le design, On peut voir sur l’image une grille de haut-parleur ovale au milieu des écouteurs. Il semble également qu’il y ait deux trous pour des microphones différents de chaque côté, probablement pour les commandes vocales et appels, et le second pour une potentielle fonctionnalité de réduction de bruit.

Le boîtier de recharge des Galaxy Buds Live lui a la forme d’un carré arrondi avec des emplacements au centre pour recharger chaque écouteur. Il y aura probablement aussi des aimants pour maintenir les écouteurs en place pendant le rechargement et aider à leur alignement. Evan Blass dévoile trois couleurs pour les écouteurs : le noir, le blanc et le bronze mystique, identique à celui que nous avons vu sur les récentes fuites de du Galaxy Note 20.

Concernant les caractéristiques techniques, les nouveaux écouteurs de Samsung devraient proposer de la réduction de bruit active comme les AirPods Pro d’Apple. Ils devraient également offrir une autonomie d’environ 11 heures.

Un Samsung Unpacked rempli d’annonces

Les récentes semaines ont été remplies de fuites concernant l’événement que Samsung prévoir de tenir le 5 août. Parmi les produits que l’entreprise coréenne devrait annoncer, on retrouve la nouvelle gamme Note 20, composée du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra. On peut également s’attendre à la présentation des prochaines tablettes de Samsung, les Galaxy Tab 7 et Tab 7 Plus.

Selon les informations, les Buds Live devraient être vendus à un prix similaire aux actuels Buds+, proposés à 169€ en France.

Source : @evleaks