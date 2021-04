Samsung Galaxy Buds Pro : l’édition Adidas est livrée avec un étui en forme de casquette

Les Samsung Galaxy Buds Pro ont été lancés au début de l’année avec le tarif le plus élevé de la gamme. Les nouveaux écouteurs sans fil du géant sud-coréen sont effectivement vendus à 229 € avec une réduction de bruit active intelligente.

L’édition Adidas des Galaxy Buds Pro – Crédit : Samsung

Comme Sammobile l’a rapporté, Samsung vient de dévoiler une édition spéciale des Galaxy Buds Pro. Développée en collaboration avec Adidas, cette édition est livrée dans une mini boîte à chaussures. L’étui a la forme d’une casquette de type snapback. Cette édition spéciale est évidemment aux couleurs emblématiques de la Stan Smith d’Adidas, c’est-à-dire blanc et vert. Un coupon de réduction pour acheter une paire de Stan Smith est également inclus dans l’emballage.

Des écouteurs sans fil pour les fans de Samsung et des sneakers Adidas

Un responsable de Samsung Electronics a déclaré que : « nous prévoyons ce pack spécial pour les consommateurs qui recherchent un produit de valeur, en particulier les générations MZ qui sont intéressées par les produits durables, et nous continuerons à renforcer l’écosystème écologique unique de Galaxy grâce à une collaboration significative avec diverses marques à l’avenir ».

En effet, cette édition Adidas des Galaxy Buds Pro est fabriquée à partir de 20 % de matériaux recyclés post-consommation. De plus, les écouteurs en eux-mêmes semblent être parfaitement identiques aux modèles déjà disponibles en vente. Les couleurs et le logo d’Adidas ne s’appliqueront donc qu’à l’étui et à l’emballage. L’édition Adidas est ainsi disponible dans les trois couleurs habituelles qui sont Phantom Black, Phantom Violet et Phantom Silver.

Enfin, les écouteurs permettent d’obtenir un thème Adidas Original pour l’écran de verrouillage, les icônes, les messages et les écrans d’appels quand ils sont appairés avec un smartphone Galaxy de Samsung. Les Galaxy Buds Pro de l’édition Adidas seront vendus dès le 7 avril au prix d’environ 250 $. Néanmoins, ils seront uniquement disponibles en Corée du Sud et seulement 6 000 exemplaires ont été fabriqués. Si vous cherchez actuellement des écouteurs sans fil, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs true wireless de 2021.

