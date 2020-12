Samsung Galaxy Buds Pro : un leak donne un aperçu des nouveaux écouteurs True Wireless

Ces dernières années, les Galaxy Buds Pro se sont fait une place sur le segment des écouteurs sans fil. Simples, fonctionnels et confortables, ils avaient su séduire leur public. Samsung est actuellement en train de préparer la nouvelle génération de ses écouteurs sans fil. De nouvelles informations fournies par un insider de Reddit donnent un aperçu de ce que seront les nouveaux Galaxy Buds Pro.

Crédits : Reddit/u/gamer0mega

Après avoir été dévoilés en version Silver il y a peu, les Galaxy Buds Pro ont fait une nouvelle apparition. C’est l’utilisateur de Reddit u/gamer0mega qui a cette fois dévoilé des nouvelles fonctionnalités des écouteurs True Wireless. L’internaute a posté plusieurs photos et captures d’écran, qui dévoilent notamment une fonction « Find my Earbuds », qui permettra de localiser les précieux écouteurs en cas de perte. Il sera également possible d’augmenter ou diminuer le son de chaque écouteur indépendamment. La batterie sera également un peu plus grosse, passant de 475mAh à 500mAh. Si l’autonomie ne devrait pas être révolutionnée, cette augmentation est toutefois bienvenue.

Leaks from BudsPro

Galaxy Buds Pro : des évolutions bienvenues

Au programme, les Galaxy Buds Pro proposeront une isolation de bruit passive, permettant de mettre en œuvre la réduction de bruit active. D’autre part, les écouteurs proposeront cette fois-ci quatre niveaux de retranscription du son ambiant, pour laisser filtrer le son venant de l’extérieur si besoin. Une excellente chose tant ce mode est utile. La détection de la voix sera également améliorée, permettant de réduire automatiquement le son de la musique si quelqu’un parle dans les environs de l’utilisateur. Certains appareils Samsung, dotés d’Android 11, offriront la spatialisation 3D du son.

Les nouveaux Galaxy Buds Pro reprennent donc la recette, et l’améliorent sans pour autant la révolutionner. C’est en tout cas le premier constat inspiré par ces nouvelles informations. Attention toutefois, de nouvelles informations pourraient tomber bientôt et donner une meilleure idée de ce que seront ces Galaxy Buds Pro. Pour en savoir plus, il va falloir attendre la présentation officielle du Galaxy S21, prévue pour le 14 janvier 2021.

Ecouteurs sans fil : comparatif des meilleurs true wireless de 2020

Source : Phonearena