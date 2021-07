Samsung Galaxy Note 20 est à 599 € chez Boulanger et Cdiscount

Chez Boulanger et chez Cdiscount, le Samsung Galaxy Note 20 bénéficie d’une belle offre et passe à 599 € seulement.

Affiché au prix de départ à 1059 € c’est donc une remise exceptionnelle que vous propose Boulanger et Cdiscount. En effet, avec une réduction allant jusqu’à 43 %, le smartphone passe à 599 €. L’offre étant proposée durant les soldes d’été, le prix risque de vite grimper d’ici quelques semaines.

Le Samsung Galaxy Note 20 est au prix le plus bas

Si ce modèle vous faisait de l’œil depuis quelque temps c’est le moment de valider votre commande car à un prix aussi bas vous le regretterez si vous passez à côté. Que ce soit chez Boulanger ou chez Cdiscount, vous ferez donc une économie immédiate de 460 €. A savoir également que la livraison sera offerte chez les deux marchands, mais vous aurez aussi la possibilité de retirer directement votre colis dans le magasin Boulanger de votre choix.

Avant de valider votre commande, voici quelques caractéristiques techniques à connaître. Le Galaxy Note 20 5G possède un écran AMOLED Full HD de 6,7 pouces de diagonale avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 60 Hz et compatible HDR10+. Il est équipé d’un processeur Exynos 990 avec 8 Go de RAM et compatible 5G. Côté photo, les clichés seront corrects grâce à son triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels. Sa batterie de 4300 mAh n’est certes pas extraordinaire, mais elle vous permettra de tenir la journée complète avec une utilisation raisonnable du smartphone.

Toutefois si vous pensez que ce modèle ne correspond pas à vos besoins, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.