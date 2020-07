Samsung Galaxy Note 20 Ultra : les premières images réelles du téléphone ont fuité

Samsung avait accidentellement publié des images du Galaxy Note 20 Ultra sur son site web pour le marché russe. Aujourd’hui, des images réelles du smartphone ont été publiées sur Internet.

Crédit : @jimmyispromo / Twitter

Les images du Galaxy Note 20 Ultra ont été postées par YouTuber Jimmy Is Promo. Les images divulguées présentent le futur smartphone phare dans sa couleur noire. La caméra arrière du téléphone semble être équipée de quatre capteurs, dont un zoom optique de type périscope. Le quatrième capteur sur le côté droit semble être un capteur ToF 3D, même si il est compliqué de l’affirmer.

Samsung semble conserver l’affichage Super AMOLED Infinity-O sur le Galaxy Note 20 Ultra, avec un poinçon plus petit que celui du Galaxy Note 10. Les boutons d’alimentation et de volume se trouvent sur le côté droit du téléphone, et les bordures de l’écran sont assez fines. Le téléphone aura un écran à bords incurvés, mais la courbure n’est plus aussi spectaculaire que sur ses précédents téléphones. Tout semble correspondre au design des rendus de OnLeaks.

Quelques informations supplémentaires

Le YouTuber affirme que les emplacements du stylo S et du haut-parleur ont été déplacés vers le côté gauche du téléphone. Une autre capture d’écran postée sur Twitter confirme que le Galaxy Note 20 Ultra sera livré avec Android 10 et One UI 2.5.

Concernant les spécifications, le Galaxy Note 20 devrait accueillir un écran Full HD de 60Hz tandis que le Note 20 Ultra devrait avoir un écran LTPO Quad HD+ de 120Hz. La technologie LTPO permet d’économiser 5 à 15% d’énergie par rapport à la technologie LTPS actuellement utilisée. En conséquence, le Galaxy Note 20 Ultra embarquerait également une batterie de 4500mAh, plus petite que celle de 5000mAh du Galaxy S20 Ultra.

Pour rappel, les Galaxy Note 20 devraient être présentés le 5 août 2020 et livrés à partir du 21 août.

Source : jimmyispromo