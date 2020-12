Samsung Galaxy Note 21 : un employé aurait confirmé que la série ne sera pas abandonnée en 2021

Selon Yonhap News, un employé de Samsung aurait clarifié la situation en affirmant que le géant coréen est déjà en train de préparer la sortie d’un futur Galaxy Note 21 l’année prochaine.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra – Crédit : Samsung

Pendant des semaines, le doute planait autour d’un éventuel Samsung Galaxy Note 21 l’année prochaine. En effet, c’est le site Ajunews qui avait lancé la rumeur d’un arrêt de la série en 2021, au profit des téléphones pliants tels que le Galaxy Z Fold 3. ET News, un autre média coréen, avait ensuite nuancé ces propos en déclarant que Samsung comptait bien lancer un dernier Galaxy Note 21 avant d’abandonner la série. Tous ces bruits de couloir seraient partis de la compatibilité entre le Galaxy S21 Ultra et le S Pen, ce qui aurait rendu la série Note moins pertinente.

La série Galaxy Note ne s’arrêterait pas en 2021

D’après l’employé de Samsung qui s’est confié à Yonhap, le fabricant de smartphones coréen serait bien en train de préparer le Galaxy Note 21 pour 2021. Nous ne savons malheureusement pas combien de téléphones sont prévus.

De plus, le projet de Samsung de prendre en charge le S Pen sur un plus grand nombre d’appareils a été confirmé plus tôt dans la journée, lorsque le Dr TM Roh, responsable des communications mobiles chez Samsung Electronics, a laissé entendre que la société « ajouterait certaines des fonctions les plus appréciées du Galaxy Note à d’autres appareils de notre gamme. ».

En outre, un responsable de Samsung a déclaré à Yonhap que la révélation de Roh n’était pas une preuve de la disparition imminente de la série Galaxy Note. « Cette explication ne signifie pas l’abandon de la catégorie Note. ». Il faudra attendre la confirmation officielle de Samsung pour s’en assurer. Cependant, même si Samsung décidait finalement de sortir un Galaxy Note en 2021, cela n’empêcherait pas le fabricant d’arrêter cette série les années suivantes, si cette série s’avère moins pertinente que par le passé.

Source : yonhap news