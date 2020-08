Samsung Galaxy Note20 : un concentré des meilleures technologies mobiles

Les Galaxy Note20 et Note20 Ultra sont de véritables bijoux technologiques. Samsung les considérant comme sa vitrine, les deux nouveaux modèles de smartphone haut de gamme sont équipés de composants et fonctionnalités que peu ou aucun autre mobile ne peut se targuer d’embarquer. Nous vous proposons un passage en revue de ces technologies qui permettent au Galaxy Note20 de faire la différence.

Un écran époustouflant… très bien protégé

Pour contenter tout le monde, Samsung a décidé de proposer un écran flat (plat) sur le Galaxy Note20 et un écran edge (incurvé) sur le Note20 Ultra. Chacun peut ainsi choisir la solution qui lui plaît selon sa convenance. La dalle 6,9 pouces du Galaxy Note20 Ultra offre les meilleures technologies du moment : Dynamic AMOLED, définition WQHD+, fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, support du HDR10+ pour un contraste et un rendu des couleurs toujours plus poussés… Pour la navigation, pour jouer ou regarder des vidéos, l’appareil offre un confort et une qualité dont ne dispose aucun autre smartphone.

Et pour protéger cette merveille, les Galaxy Note20 sont équipés de la nouvelle génération de verre Gorilla Glass Victus, encore plus résistant aux chutes et aux rayures que le Gorilla Glass 6. Les Galaxy Note20 sont les premiers mobiles du marché à en profiter.

Un appareil photo toujours plus impressionnant

Samsung a pris l’habitude de soigner les capacités en photographie de ses smartphones. Le constructeur est à l’apogée de son expertise avec le Galaxy Note20. Impossible de ne pas citer à cet égard le capteur principal de 108 mégapixels du Note20 Ultra, accompagné d’un autofocus laser et d’un stabilisateur optique pour aider les utilisateurs à capturer les meilleurs clichés dans n’importe quelles conditions. Mention spéciale également à son téléobjectif, qui autorise un zoom optique jusqu’à 5x sans perte de qualité et un zoom hybride jusqu’à 50x grâce à une prouesse logicielle.

Les Galaxy Note20 et Note20 Ultra sont aussi des références en matière de vidéo. Ils sont capables de filmer en définition 8K avec HDR10+ et son stéréo pour que l’audio soit au niveau de l’image. Le mode ultra slow-motion à 960 images par seconde est une réussite.

Des performances hors-norme

Le Galaxy Note20, c’est aussi un concentré de vitesse à tous les niveaux. Le savant mélange d’un logiciel soigné et d’un matériel de qualité offre une expérience fluide et une sensation de rapidité aux utilisateurs. Principal artisan de cette excellente tenue, le SoC Exynos 990 maison de Samsung. Gravé selon un procédé 7nm, il est puissant tout en se montrant économe en énergie pour ne pas pénaliser l’autonomie des appareils. La marque se tournant de plus en plus vers le gaming mobile, la puce permet de bénéficier des meilleures performances en jeu.

Entre la navigation, le streaming vidéo, le jeu en ligne et les téléchargements, la rapidité de la connectivité n’est pas à négliger non plus. Cela tombe bien, le Galaxy Note20 est proposé dans une variante 5G, alors que le Note20 Ultra n’est disponible qu’en 5G. La promesse de débits bien plus rapides que la 4G LTE et surtout, d’une latence bien plus faible. Pour rappel, les opérateurs français vont lancer leurs forfaits 5G d’ici la fin d’année 2020.

Samsung a également pris soin des détails pour rendre son Galaxy Note20 le plus rapide possible. Il embarque la technologie Bluetooth 5 pour un appairage expéditif et une plus grande portée. Les Galaxy Note20 et Note20 Ultra ont aussi recours à la technologie UFS 3.1 pour le stockage, qui offre une vitesse trois fois supérieure au standard UFS 3.0 en écriture.

Et impossible de ne pas mentionner le lecteur d’empreintes par ultrasons positionné sous l’écran des deux smartphones. En plus d’être bien pratique pour déverrouiller son mobile, le scanner est extrêmement rapide.

Une recharge complète et efficace

Même s’ils disposent d’une grande capacité de batterie (respectivement 4300 mAh et 4500 mAh), les Galaxy Note20 et Note20 Ultra ont droit à la panoplie complète de la recharge rapide et pratique. Ils sont livrés avec un chargeur de 25W qui leur permet de passer de 0 à 50% de batterie en seulement 30 minutes en filaire.

Et alors que d’autres constructeurs choisissent de réduire les coûts en ne proposant pas de recharge sans fil, Samsung ne fait pas l’impasse. Mieux, les Galaxy Note20 et Note20 Ultra supportent une recharge par induction de 15W, très rapide pour du wireless. Et vous pouvez même recharger vos écouteurs sans fil ou autres appareils compatibles simplement en les posant sur le dos du smartphone grâce à la présence d’une fonctionnalité premium : la recharge inversée, aussi appelée “device-to-device charging” en anglais ou simplement PowerShare par Samsung.

Transformez votre Galaxy Note20 en PC

Un smartphone Samsung haut de gamme, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’options que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Avec son mode DeX, le Galaxy Note20 peut devenir un véritable ordinateur de bureau une fois connecté à un écran, et il peut bien sûr gérer les claviers et les souris pour une expérience desktop parfaite. Avec une nouveauté en prime pour les Galaxy Note20 et Note20 Ultra par rapport aux S20 et Note10 : un mode DeX sans fil qui permet de relier simplement par Wi-Fi le mobile à une Smart TV. Il devient ainsi possible de lancer un jeu sur son smartphone et d’y jouer sur l’écran du téléviseur. Encore mieux, le dual-screen est supporté pour continuer d’utiliser normalement son Galaxy Note20.

Un stylet pour la productivité

Peut-être le meilleur pour la fin avec le S Pen, qui fait des Galaxy Note20 un véritable élément de différenciation avec leurs concurrents. Compatible Bluetooth, équipé d’un gyroscope et d’un accéléromètre, le stylet est encore plus réactif qu’avant avec une latence de 26 ms sur le Galaxy Note20 et de seulement 9ms sur le Note20 Ultra.

De quoi dessiner et s’adonner à l’écriture manuscrite confortablement, surtout que Samsung a intégré une fonction permettant de transformer en texte des notes écrites à la main et de les partager rapidement et aisément à un contact ou à un autre appareil, un ordinateur par exemple, grâce au service OneNote. De plus en plus proche de Microsoft (il devient aussi possible d’accéder aux applications Android de son Galaxy Note20 directement sur Windows 10), le constructeur a aussi pensé à permettre les interactions entre ses smartphones et les PC Windows via Outlook. Enfin, le S Pen permet de contrôler son mobile à distance : revenir à l’accueil d’un geste, prendre une photo, changer de chanson, augmenter ou diminuer le volume, changer de diapo lors d’une présentation… L’outil parfait pour les professionnels.

Cette publication vous est proposé par Samsung.