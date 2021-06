Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G sont à partir de 499 € chez Amazon

Chez Amazon, les smartphones Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G sont actuellement en promotion. En effet, le 4G dans divers coloris passe à partir de 499 € au lieu de 659 € et le 5G est lui à partir de 599 € au lieu de 759 €.

Si cette offre vous intéresse, il va falloir très vite, car certains coloris sont déjà en rupture de stock. Avec des remises aussi importantes et des coloris aussi originaux, cette offre limitée dans le temps est prise d’assaut.

En plus des coloris, les performances techniques de ce smartphone sont tout à fait correctes et ce modèle devrait vous plaire malgré l’arrivée prochaine de son successeur.

Ce smartphone au design élégant et épuré, possède un écran de 6,5 pouces avec dalle super AMOLED Full HD+ qui propose un taux de rafraichissement de 120 Hz. Son processeur pour le 4G est un Exynos 990 avec 8 Go de RAM et un Qualcomm Snapdragon 865 avec également 8 Go de RAM pour la version 5G, des configurations qui vous permettront de faire tourner vos smartphones sans problème même pour les jeux 3D. Si la version 5G est plus performante, elle est bien évidemment plus onéreuse, à vous de faire votre choix selon vos attentes et votre budget.

La batterie de 4500 mAh, permettra une autonomie d’une journée complète voire un peu plus selon l’utilisation quotidienne de votre smartphone.

