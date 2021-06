Samsung Galaxy S20+ passe à 599 € chez Orange

Un an après sa sortie, le Samsung Galaxy S20+ reste un smartphone très compétitif en matière de caractéristiques techniques et de performances. Chez Orange, vous allez pouvoir profiter d’une belle réduction pour l’acheter. En effet, actuellement son tarif est de 599 €.

Samsung Galaxy S20+ à prix cassé chez Orange

Avec ses performances techniques dignes des smartphones haut de gamme, le Samsung Galaxy S20+ 5G ne vous décevra pas si vous venez à l’acheter. Pour ceux qui l’avaient déjà en ligne de mire, c’est le moment de craquer puisque la boutique Orange propose le smartphone pour seulement 599 €. Un prix tout à fait correct puisqu’à sa sortie, il y a un an, le smartphone était à plus de 1100 €.

Concernant le smartphone en question, sachez qu’il possède un écran de 6,7 pouces Infinity Quad HD avec une définition de 3200 x 1140 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Son processeur Exynox 990 avec ses 12 Go de mémoire RAM et ses 128 Go de stockage interne vont vous permettre de faire fonctionner vos applications sans problème. Côté photo, il assure grâce à son excellent quadruple capteur et son zoom x3 de 64 mégapixels.

On termine en beauté avec une autonomie plus que correcte grâce à une batterie de 4500 mAh qui vous permettra de tenir toute la journée et même un peu plus si vous avez une utilisation quotidienne raisonnable de votre smartphone.