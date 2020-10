Samsung Galaxy S21 : des exemplaires du module photo ont été dévoilés

Ces modules photo correspondent aux premières images du Galaxy S21 que le leaker OnLeaks a récemment partagé, la partie photo ne devrait pas connaître de changement majeur sur cette nouvelle génération.

Galaxy S21 module photo – Crédit : @camie_ngo / Twitter

Il est important de signaler que @camie_ngo n’est pas un leaker populaire. Néanmoins, cette personne avait déjà par le passé dévoilé le module photo du Galaxy Note 20. @camie_ngo pourrait donc avoir des sources sur les lignes de production de Samsung.

Le Galaxy S21 devrait à nouveau être équipé de trois capteurs : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Mis à part le design, Samsung ne devrait pas fondamentalement changer la partie photo de ses nouveaux flagship. Cependant, le nouvel objectif principal devrait être le Samsung Bright HM2, une version améliorée du capteur principal de la série S21.

Le module photo correspond aux premières images du Galaxy S21

Le célèbre Steve Hemmerstoffer, ou OnLeaks, a l’habitude de dévoiler le design de certains téléphones plusieurs mois avant leur présentation. Il y a quelques jours, il avait révélé le design du Galaxy S21 et du Galaxy S21 Ultra de Samsung, qui devraient sortir en janvier 2021.

Pour rappel, le Galaxy S21 ne devrait pas être une révolution cette année, car Samsung souhaiterait concentrer ses efforts sur sa gamme Fold, les téléphones pliants. Les Galaxy S21 n’auront donc pas de caméra sous l’écran, elle serait réservée au Galaxy Z Fold 3.

Le Galaxy S21 serait équipé d’un écran 6,2 pouces, et le Galaxy S21 Ultra d’un écran entre 6,7″ et 6,9 pouces. Au niveau de la batterie, seule celle du Galaxy S21+ verrait sa capacité augmenter. Cependant, tous devraient profiter d’une autonomie légèrement améliorée grâce un processeur plus économe en énergie.

Source : @camie_gno